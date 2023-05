Nuova sede a Reggio Emilia per SB Italia

È una nuova filiale inaugurata in Emilia-Romagna, a Reggio Emilia, quella annunciata da SB Italia, Digital Innovation Company italiana che realizza soluzioni IT all’avanguardia per le aziende che desiderano innovare.

L’apertura in terra emiliana conferma l’impegno nella prossimità ai propri Clienti e la volontà di espansione dell’azienda, in linea con il piano di sviluppo strategico a cinque anni di ampliare il presidio territoriale per accompagnare le imprese nel proprio percorso di digitalizzazione, mettendo a disposizione le competenze, servizi di eccellenza e il valore acquisiti in oltre 20 anni di esperienza.

La presenza diretta su Reggio Emilia ha come obiettivo offrire alle aziende del territorio soluzioni cutting edge che permettano alle imprese di intraprendere e compiere il processo di trasformazione digitale per aumentare competitività, ottimizzare i processi di business, portare valore in azienda, migliorare la gestione delle risorse e avere un minore impatto ambientale.

L’Emilia-Romagna è un importante polo di eccellenze italiane con respiro internazionale, industrie manufatturiere legate al tessile e alla maglieria, automotive, agro-alimentari, packaging.

Massimo Missaglia, CEO di SB Italia, dichiara: “L’espansione geografica è per la nostra azienda un’opportunità straordinaria di crescita. Ampliare la nostra presenza sul territorio è una sfida importante, un progetto lungimirante per continuare a stare al fianco dei clienti. L’Emilia-Romagna è un’area strategica, da sempre polo di eccellenza per l’industria del Paese e oggi le imprese possono crescere solo seguendo due principali driver: innovazione e sostenibilità. Si parla infatti di doppia trasformazione, digitale e green, e in queste aree abbiamo soluzioni all’avanguardia che creiamo sulle specifiche esigenze dei nostri clienti”.

Raffaele Lo Mele, Business Unit Manager ERP Panthera di SB Italia, afferma: “La nuova sede emiliana, grazie a risorse tecniche e commerciali locali in grado di sviluppare nuovi progetti ERP, offrirà alle aziende del territorio la consulenza e il supporto necessari per accompagnarle con successo in un percorso di trasformazione digitale. In una prima fase, la focalizzazione sarà sulla soluzione ERP Panthera, per poi ampliarla su tutte le nostre soluzioni di innovazione digitale”.

“SB Italia è un partner storico e affidabile. Grazie alle consolidate esperienze nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni ERP Panthera, sono certo che potrà affiancare le aziende del territorio nella digitalizzazione. Grazie alla soluzione ERP Panthera, le imprese potranno contare su una gestione completamente integrata dei processi aziendali per raggiungere obiettivi di business ancora più sfidanti e un nuovo livello di competitività”, aggiunge Alessandro Minellono, Channel Manager di Sisthema S.p.A., produttore ERP Panthera.