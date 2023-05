Bridge IDT e Salt Security: intesa nella sicurezza API

Bridge IDT e Salt Security hanno annunciato una partnership volta a permettere ai clienti in Italia, Iberia e nel Mediterraneo di proteggere le loro iniziative di trasformazione digitale con la piattaforma di sicurezza API più matura e affidabile del settore.

Come sottolineato in una nota congiunta, le API rappresentano un driver chiave per l’economia digitale in quanto garantiscono l’integrazione efficace nelle infrastrutture digitali moderne di oggi.

La piattaforma di protezione API di Salt Security si integra e amplia la piattaforma di trasformazione digitale di Bridge IDT per fornire una soluzione completa e sicura alle organizzazioni per accompagnare in sicurezza il percorso di trasformazione digitale.

Nel rapporto Q1 2023 State of API Security, il team di ricerca di Salt Security dedicato alla ricerca sulle minacce alle API, ha riscontrato un aumento del 400% degli attaccanti unici in un periodo di sei mesi tra giugno e dicembre 2022. I risultati del rapporto riflettono la crescente necessità di sicurezza API appositamente progettata per ridurre i rischi aziendali.

Per i clienti una soluzione ancora più sicura e affidabile

“Siamo elettrizzati dalla collaborazione con Salt Security per offrire ai nostri clienti una soluzione ancora più sicura e affidabile“, ha dichiarato Francesco Maselli, partner di Bridge IDT. “L’integrazione della piattaforma di sicurezza API di Salt migliorerà la sicurezza della nostra piattaforma e delle soluzioni di trasformazione digitale e fornirà ai nostri clienti la tranquillità necessaria per concentrarsi sui loro obiettivi strategici e commerciali“.

“Siamo entusiasti di collaborare con Bridge IDT per aiutare le aziende in Italia, Iberia e nel Mediterraneo a proteggere le API che guidano le loro iniziative di trasformazione digitale“, ha dichiarato Sunil Dutt, direttore delle vendite di canale EMEA presso Salt Security. “La loro esperienza nella posizionamento dei prodotti e delle soluzioni digitali e le nostre capacità di sicurezza API leader del settore creano una coppia potente per consentire ai clienti di ottenere successo“.

Servizi competitivi offerti in modo sicuro ai clienti Bridge IDT e Salt

Sfruttando la piattaforma di sicurezza API cloud e big data di Salt Security con i suoi algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, Bridge IDT consente ai propri clienti di proteggere i dati critici e sensibili dalle crescenti minacce alle API. Solo Salt è in grado di correlare le attività di miliardi di chiamate API e fornire un’analisi in tempo reale di tutti questi dati. In questo modo offre l’intelligenza adattiva necessaria per identificare e bloccare gli attacchi API sofisticati di oggi.

Proteggendo le API al centro delle loro iniziative digitali, Salt consente ai clienti di continuare a innovare e offrire nuovi servizi competitivi in modo sicuro.

Come parte dell’accordo Bridge IDT è entrata nel programma di partnership Salt Security Essentials.