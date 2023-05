qbilon acquisita da Paessler

Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio di rete con il suo software PRTG, ha acquisito qbilon, azienda tedesca che fornisce una piattaforma in grado di identificare, analizzare e ottimizzare automaticamente gli ambienti IT ibridi.

L’acquisizione è in linea con i piani di crescita a lungo termine di Paessler, che intende dotare i clienti delle migliori soluzioni di monitoraggio IT, OT e IoT ed espandere ulteriormente la propria presenza, specie nel segmento delle grandi imprese, con nuove offerte di prodotti.

qbilon è stata fondata nel 2019 da quattro ricercatori informatici dell’Università di Augusta, in Germania, dove ha mantenuto la propria sede. Oggi, numerose aziende dei settori automotive, utility e manifatturiero, tra cuiKTR Systems, utilizzano qbilonULTIMATE per analizzare, ottimizzare e gestire i propri ambienti IT.

Grazie a questa acquisizione, Paessler aggiungerà soluzioni per la trasparenza dell’IT al suo ampio portfolio di servizi. I clienti potranno sfruttare, combinare e analizzare set di dati nell’intero ambiente IT, ottenendo un valore aggiunto in termini di gestione dell’architettura e dei costi, degli aspetti di governance dell’IT e di cybersicurezza. qbilon offre integrazioni con un ampio ventaglio di fonti di dati, tra cui piattaforme come AWS o Azure, soluzioni di monitoraggio e gestione IT come Paessler PRTG o Dynatrace, e strumenti di virtualizzazione come vSphere. I clienti, inoltre, possono importare dati generici, come CSV o JSON, per integrare facilmente le informazioni legacy. Tutto questo per le aziende significa ottenere trasparenza sull’intero ambiente IT e una maggiore resilienza delle operazioni IT, potendo scegliere tra soluzioni cloud e on-premise.

“Questa nostra prima acquisizione rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra storia e il nostro futuro”, afferma Helmut Binder, CEO di Paessler. “Il nostro obiettivo è dare ai clienti la visibilità sul panorama IT necessaria per ottimizzare le risorse, e qbilon si inserisce perfettamente sia nella nostra cultura sia tra gli obiettivi che puntiamo a raggiungere. Entrambe le società beneficeranno di sinergie reciproche nello sviluppo tecnologico, nelle vendite e nel marketing, nonché nelle attività operative. Lavoreremo fianco a fianco per espandere la nostra offerta rivolta a clienti vecchi e nuovi, e sono entusiasta delle possibilità che potranno nascere da questa collaborazione. Sono molto felice di accogliere la squadra di qbilon nel team di Paessler”.

“Grazie alla sua architettura tecnologica moderna, potente e flessibile, qbilon riesce a collegare le diverse fonti di dati di ambienti IT complessi in modo estremamente funzionale”, dichiara Joachim Weber, CTO di Paessler. “Offrendo diversi livelli di aggregazione e una valutazione intelligente dei set di dati, qbilon crea insight unici e permette ai manager IT e ai responsabili delle architetture di prendere decisioni migliori in materia di business e cybersicurezza senza limitarsi al monitoraggio. Un’accoppiata perfetta con l’offerta di Paessler, che in questo modo si amplia nel campo dell’osservabilità”.

“In qbilon aiutiamo le aziende a conoscere i propri ambienti IT in modo completo, automatico e intuitivo, il che significa ridurre il carico di lavoro, tagliare i costi e incrementare la sicurezza”, commenta Melanie Langermeier, CEO di qbilon. “Unirci al gruppo Paessler è la scelta giusta, poiché i nostri strumenti per la trasparenza dell’IT si coniugano perfettamente con gli insight e le informazioni sulla rete che Paessler riesce a fornire. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti comuni una visione d’insieme sugli ambienti IT che favorisca l’efficienza e permetta di risparmiare risorse”.