DXC Technology in partnership con Scuderia Ferrari

DXC Technology, una delle principali società di servizi IT globali Fortune 500, ha sottoscritto un accordo pluriennale con Scuderia Ferrari, la divisione corse di Ferrari N.V., che prevede l’impegno nella progettazione di soluzioni digitali di nuova generazione nell’ambito dell’automotive, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e arricchire l’esperienza di guida.

DXC Technology fornisce tecnologie end-to-end personalizzate per offrire soluzioni ingegneristiche in grado di potenziare l’industria automobilistica e sta lavorando con Ferrari per sviluppare soluzioni digitali unificate e scalabili che modernizzino le capacità di informazione del veicolo. Questo consentirà di sviluppare una strategia software a lungo termine che potrà essere implementata nelle auto sportive Ferrari che verranno prodotte a partire dal 2024.

Insieme alla Scuderia Ferrari, DXC combinerà le tecnologie collaudate in Formula 1 con le più recenti interfacce uomo-macchina (HMI). Inoltre, il logo DXC apparirà sul sistema di protezione esterno “Halo” delle vetture di Formula 1 della Scuderia Ferrari, nonché sulla tuta da gara, sul casco e su altri accessori del pilota, come abbiamo potuto vedere già dal 5 maggio in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami.

“Ormai sono diversi anni che lavoriamo con Ferrari sulle loro infrastrutture essenziali e siamo orgogliosi di aggiungere una partnership che ci permette di accompagnarli verso un futuro tecnologico”, ha dichiarato Michael Corcoran, Global Lead, DXC Analytics & Engineering. “Siamo impegnati nell’innovare la tecnologia che migliori le capacità di informazione del veicolo e l’esperienza di guida per tutti”.

Il passaggio ai veicoli software-defined rende lo sviluppo del software automobilistico è sempre più importante perché permette di migliorare l’esperienza in auto e avvicina i guidatori ai produttori automobilistici. DXC è orgogliosa di essere partner di Scuderia Ferrari, un brand rinomato per la sua reputazione di team corse di maggior successo nella storia della Formula 1 e noto per la sua continua ricerca nel campo dell’innovazione.

“Siamo lieti di avviare questa partnership con DXC Technology, che già fornisce infrastrutture ICT e interfacce uomo-macchina per i sistemi critici della Ferrari e con la quale in futuro esploreremo ulteriori soluzioni di gestione delle risorse software”, ha dichiarato Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari.

“Con DXC condividiamo valori quali competenza, la ricerca dell’innovazione continua e dedizione verso l’eccellenza. Siamo entusiasti di sviluppare questa partnership negli anni a venire”.