Bilancio più che positivo per Secsolutionforum 2023: la quarta edizione digitale di secsolutionforum si è conclusa il 28 aprile e ha confermato la crescita del comparto grazie all’interesse e al seguito ottenuto dopo tre giorni di live streaming.

Con oltre 1000 iscritti, infatti, la manifestazione è stata una vera e propria cavalcata digitale tra i temi più attuali per chi opera nel comparto della sicurezza fisica e logica, sempre più integrate.

L’evento, creato e sviluppato per rispondere alla forte necessità di aggiornamento dei professionisti italiani, ha registrato un’adesione senza precedenti da parte di professionisti, imprese e associazioni di categoria.

Secsolutionforum 2023: edizione da incorniciare

Secsolutionforum 2023 ha, di fatto, garantito formazione e interventi di qualità su nuove opportunità e soluzioni offerte dal mercato. In questo importante progetto dedicato ai professionisti della sicurezza, secsolutionforum è stato affiancato da diversi partner.

Parliamo di realtà come 2N, App For Security, Axis Communications, Aylook, Bosch Security Systems, Cardea, Carrier, Combivox, Compass Distribution, CY4GATE, DAB Centro Operativo, DAB Sistemi Integrati, DEF Italia, Elmat, Ermes Elettronica, Esser by Honeywell, Ethos Academy. Ma anche di Fred for Security, GPS Standard, Italsicurezza, Microlab It, PESS Technologies, Point Security Software, RISCO Group, Surveye, Tuscany Cloud e WhySecurity.

Tutto quello che c’è da sapere sulla sicurezza

La manifestazione tira, dunque, un bilancio più che positivo anche grazie alla stretta attualità dei temi trattati. Tra questi, norme nazionali ed europee, tendenze, nuove tecnologie e soluzioni, aspetti economici ed organizzativi, rischi ed opportunità di un mercato – quello della sicurezza – che ha resistito e, pur tra enormi difficoltà, continua a crescere.

Tutte queste tematiche sono state approfondite dagli oltre 50 relatori intervenuti a secsolutionforum, sotto la sapiente regia della giornalista Ilaria Garaffoni, responsabile di redazione di SecSolution Magazine.

Ben dodici momenti di formazione normativa si sono alternati ai cinque talk show e ai sette interventi di scenario in collaborazione con le realtà associative più rappresentative per gli operatori del comparto, dieci focus tecnologici, curati da esperti delle aziende, e tre convegni nel convegno.

Tra questi, l’approfondimento dedicato a “Intelligenza artificiale, cybersecurity e data protection nella nuova società digitale” – al quale hanno partecipato l’avvocato Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, e il colonnello Marco Menegazzo, nella sua nuova veste di DPO della Guardia di finanza –. Nonché il convegno “Smart City tra progettazione, trasformazione digitale, privacy e codice appalti: casi pratici e metodologia”.

Un bilancio più che positivo per tanti motivi

“Noi che operiamo per la divulgazione e la formazione della sicurezza, sappiamo quanto sia necessario spingere il mercato dando la possibilità ai partecipanti di aggiornarsi senza doversi assentare dal lavoro” commenta Andrea Sandrolini, Managing Director di Ethos Media Group.

I partecipanti a secsolutionforum hanno colto l’occasione per beneficiare della formazione come fattore chiave per rimanere competitivi nel mercato durante questo periodo di importanti cambiamenti. Il bilancio più che positivo di deve anche a questo.

“Attraverso secsolutionforum è stato possibile dimostrare come l’integrazione delle nuove tecnologie, dovute ai cambiamenti legislativi riguardo alle soluzioni di sicurezza, possa offrire nuove possibilità di mercato, di lavoro e di business, spunti di crescita, opportunità di collaborazione per i professionisti anche con la Pubblica Amministrazione, basta averne consapevolezza ed essere pronti ad accoglierle”, prosegue Sandrolini.

Ethos Media Group, che come organizzatore ha tirato davvero un bilancio più che positivo, ringrazia tutti coloro che hanno seguito l’evento, i relatori, il comitato tecnico-scientifico e le numerose associazioni di categoria che hanno condiviso valori e obiettivi dell’iniziativa. Un ringraziamento speciale va agli sponsor che, con la loro fiducia e con il loro supporto, hanno permesso di mandare in scena, on line, un’edizione da incorniciare.