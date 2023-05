Westrafo cresce con SAP Business One

Inclusa tra le Aziende Campioni della Crescita 2020 e 2021 e affermata tra le migliori Aziende Energetiche Europee, Westrafo progetta e produce trasformatori e soluzioni integrate per il mercato dell’Energia, con focus sulle rinnovabili.

L’azienda è una realtà innovativa, affidabile e dinamica ed è il frutto di oltre cinquant’anni di esperienza nel settore della produzione di trasformatori che le hanno permesso di posizionarsi in breve tempo tra le eccellenze italiane che operano nel settore delle energie rinnovabili. Westrafo annovera oggi un’offerta di prodotti diversificata che copre le esigenze degli impianti fotovoltaici ed eolici e che include anche un’ampia gamma di soluzioni per battery storage, hydrogen e stazioni di ricarica elettrica.

Negli ultimi cinque anni, Westrafo ha inoltre raggiunto una crescita media annua del 41% e uno sviluppo della struttura organizzativa anno dopo anno sempre maggiore che le ha permesso di realizzare per il 2023 la commercializzazione di oltre 6 GW di capacità produttiva.

Un triennio di sfide per Westrafo

Per i prossimi tre anni, gli obiettivi di Westrafo si focalizzano soprattutto sul consolidamento della produzione con il completamento del nuovo sito produttivo a Montebello Vicentino e sull’inizio di un processo di internazionalizzazione che la porterà a essere presente direttamente anche sul mercato Nordamericano.

Per supportare queste nuove sfide, Westrafo ha scelto di avvalersi di un sistema ERP che le permettesse di gestire in maniera efficace tutte le aree di business con un focus specifico sulle operation per strutturare i processi organizzativi in maniera puntuale e rigorosa. L’impresa, dopo un’attenta valutazione delle soluzioni presenti sul mercato e un’analisi puntuale fornita dal partner InformEtica Consulting ha puntato sulle funzionalità tecnologiche di SAP Business One.

Tra le necessità più urgenti sottolineate dal management di Westrafo, c’erano quelle di supportare i processi durante tutto il ciclo attivo e passivo, di dotarsi di un sistema che fosse facilmente compreso e assimilato in tempi rapidi dagli utenti, di poter eseguire una pianificazione della produzione accurata e offrire la possibilità di essere scalabile nel tempo, potendo implementare il sistema mano a mano che l’azienda lo richiedesse, a sostegno della crescita del business.

“SAP Business One si è rivelata una scelta strategica per lo sviluppo della nostra realtà in forte crescita e con conseguente necessità di strutturarsi maggiormente, anche grazie a un gestionale affidabile e con respiro internazionale”, ha dichiarato Alberto Cracco, CEO, Westrafo, Italia.

Oggi Westrafo può contare su un efficientamento nel sistema di gestione produttiva e del processo di acquisto, un processo di verifica affidabile a livello finanziario e una maggiore velocità nell’analisi dei dati aziendali.

Andrea Grigoli, Presidente e fondatore di InformEtica Consulting, ha così commentato la collaborazione: “Con Westrafo prosegue la nostra esperienza nel settore dell’energia, che in questo momento storico abbisogna di tutte le migliori tecnologie. La nostra esperienza e le nostre soluzioni ci rendono orgogliosi di far parte di questo percorso di trasformazione e implementazione digitale che Westrafo sta affrontando, anche in previsione del nuovo sito produttivo. SAP Business One è stato scelto per la sua solidità e sicurezza, questo non fa altro che confermare come l’ERP di SAP sia affidabile, adatto alle imprese intelligenti che vogliano crescere sul mercato italiano ed estero”.

“SAP Business One si sposa perfettamente con le esigenze del business di Westrafo, una realtà che sta mostrando tassi di crescita significativi e soprattutto con un profilo sempre più votato all’internazionalizzazione”, ha dichiarato Fabrizio Moneta, direttore Mid Market e canale di SAP Italia. “La nostra soluzione offre la versatilità e scalabilità necessarie a Westrafo per essere più efficace sul mercato, ridurre i costi di gestione IT, e rendere molto più efficienti tutti i processi aziendali, anche quelli più complessi, in modo sicuro, veloce e completamente automatizzato. SAP Business One è inoltre l’ERP ideale per tutte quelle imprese che, come Westrafo, operano all’estero: grazie ad un’ampia gamma di localizzazioni, SAP Business One consente di operare correttamente rispettando le diverse fiscalità dei paesi dove il cliente è presente con le proprie sedi”.