Italia terza al mondo per attacchi malware

Il primo trimestre di quest’anno ha visto l’Italia posizionarsi terza al mondo per numero di attacchi malware subiti.

Il dato emerge dall’ultimo report di Trend Micro Research, la divisione di Trend Micro specializzata in ricerca & sviluppo e lotta al cybercrime.

Stando a quanto rilevato, la nostra è la terza nazione al mondo più colpita dai malware. Si conferma, così, il trend negativo che l’Italia aveva inaugurato nel quarto trimestre 2022. Sono, infatti, ormai sei mesi che il Bel Paese è sotto la lente di ingrandimento dei cybercriminali e mantiene questa posizione da ottobre 2022.

Italia terza dietro Giappone e Stati Uniti d’America

Nel dettaglio, qui di seguito il podio mondiale del primo trimestre 2023, relativo al numero di attacchi malware:

Stati Uniti: 740.108 Giappone: 340.110 Italia: 046.478

Tra i settori più colpiti dai malware il manufacturing, la Pubblica amministrazione e i servizi finanziari.

Come sempre, in questi casi, i dati enunciati sono frutto delle analisi della Smart Protection Network, la rete di intelligence globale di Trend Micro che individua e analizza le minacce e aggiorna costantemente il database online relativo agli incidenti cyber, per bloccare gli attacchi in tempo reale grazie alla migliore tecnologia disponibile sul mercato. La Smart Protection Network è costituita da oltre 250 milioni di sensori e ha bloccato nel 2022 il record di 146 miliardi di minacce.