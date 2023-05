Konica Minolta è Leader per Quocirca. Lo ha annunciato con orgoglio il vendor sottolineando come il riconoscimento come ‘Leader’ nel Global Print Security Landscape è dovuto al suo portfolio hardware e software fortemente orientato alla sicurezza e alla sua proposizione di servizi in ambito di cybersecurity.

Nell’affermare che Konica Minolta è “Leader”, Quocirca riconosce all’azienda una forte visione strategica e un’offerta completa di prodotti e servizi per la sicurezza. Le aziende selezionate da Quocirca hanno ottenuto lo status di “Leader” per aver effettuato investimenti significativi in ambito sicurezza con l’obiettivo di migliorare il proprio portafoglio hardware, soluzioni e servizi.

Quocirca è una società di ricerca e di analisi del mercato globale specializzata nell’integrazione delle tecnologie di stampa e digitali nel luogo di lavoro di “domani”. Nel suo ultimo studio, Quocirca rileva un costante aumento degli incidenti in ambito sicurezza e riconosce la priorità della cybersecurity negli investimenti delle aziende che vogliono assicurare la continuità del proprio business.

Si sa, gestire in modo improprio i documenti cartacei può costare caro…

Dall’analisi eseguita è emerso che circa il 27% degli incidenti legati alla sicurezza IT riguarda i documenti cartacei gestiti in modo improprio. Inoltre, il 61% delle organizzazioni intervistate ha subito perdite di dati sensibili a causa dell’utilizzo non controllato e sicuro delle piattaforme di stampa. Il costo medio della perdita di dati per un’azienda è stato quantificato in circa 743 milioni di sterline, in aumento rispetto alla precedente rilevazione che stimava un costo di circa 632 milioni di sterline.

Nella valutazione del mercato 2023, Quocirca riconosce la sicurezza della proposizione Konica Minolta, sia in ambito di stampa, grazie alla sua offerta di dispositivi multifunzione, sia relativamente ai servizi per la gestione dell’infrastruttura IT e alla video analisi.

Sicurezza fondamentale nell’Intelligent Connected Workplace di Konica Minolta

Grazie alle sue soluzioni di Print Management, Konica Minolta offre il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di stampa, attraverso la gestione dei profili utente in sicurezza, la scansione con sistema antivirus di tutte le informazioni in ingresso e in uscita del multifunzione e il rilevamento di tentativi di intrusione.

Quocirca rileva come “la sicurezza è una componente fondamentale del portafoglio Intelligent Connected Workplace di Konica Minolta, che comprende una serie di soluzioni per rispondere alle esigenze di trasformazione digitale delle aziende di tutte le dimensioni“.

Nella sua analisi, Quocirca si sofferma sulle sfide che le aziende dovranno affrontare nel 2023; solo l’11% delle organizzazioni sotto i 500 dipendenti e il 27% con un numero di dipendenti tra i 500 e i 1000 afferma di non aver ancora completa fiducia nella sicurezza della propria infrastruttura di stampa. Al tempo stesso, Quocirca riconosce a Konica Minolta la capacità di rispondere alle esigenze di questo mercato, affermando nel rapporto che “al di là della sua tradizionale offerta nell’ambito della sicurezza di stampa, la profonda esperienza di Konica Minolta nei servizi IT la differenzia da numerosi suoi competitor, soprattutto nel mercato delle PMI”.

Konica Minolta è Leader per Quocirca grazie a un approccio a 360° nella cybersecurity

Nella relazione di Quocirca è messa in evidenza la sicurezza Hardware e Software dell’offerta Konica Minolta, così come un approccio a 360° che offre un servizio completo per la cybersecurity, aiutando le aziende ad analizzare, identificare e contenere la vulnerabilità della rete, inibendo gli attacchi malware, ransomware e hacker.