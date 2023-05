Kyndryl e SAP: cresce l’intesa

Kyndryl e SAP hanno annunciato l’estensione della partnership strategica che unisce le due realtà ed è focalizzata sullo sviluppo di nuove soluzioni per aiutare i clienti a risolvere le sfide più complesse della trasformazione digitale del business.

Nell’ambito della collaborazione, le aziende hanno sfruttato il SAP Business Transformation Center e il vasto know-how dei sistemi ERP, insieme alla profonda esperienza di Kyndryl nei servizi di migrazione dei dati, delle applicazioni e di modernizzazione, per tracciare un percorso efficiente e conveniente verso il cloud per i clienti.

In particolare, Kyndryl e SAP hanno collaborato a una funzionalità di digital blueprint che consente a clienti e partner di valutare, definire e delineare in modo strategico il piano di migrazione e trasformazione per il passaggio dai sistemi ERP SAP esistenti a SAP S/4HANA.

Collaborando a stretto contatto con Kyndryl, SAP prevede di espandere costantemente il SAP Business Transformation Center, che aiuta i clienti a trasformare efficacemente il loro ambiente SAP per ottenere valore aziendale passando ai prodotti SAP più recenti.

Nell’intesa un posto d’onore per il digital blueprint

Per facilitare e guidare le migrazioni dei clienti attraverso il digital blueprint, Kyndryl sta creando un nuovo centro di eccellenza focalizzato sulla formazione e sull’espansione delle competenze dei suoi professionisti SAP.

Il digital blueprint è un acceleratore di migrazione delle applicazioni che utilizza linee guida basate sui dati per fornire preziosi insight agli esperti e agli architetti IT. Questo approccio aiuta i CIO e gli altri decision-maker in ambito IT ad acquisire una profonda comprensione dei dati aziendali per consentire scelte più informate e pertinenti alle loro esigenze specifiche, invece di affidarsi a un processo o a uno strumento standardizzati.

Oltre a lavorare a stretto contatto con SAP per delineare e sviluppare il progetto del SAP Business Transformation Center, Kyndryl è stata tra i primi utenti e ha applicato con successo la soluzione per esaminare, navigare e migrare il suo complesso ambiente IT con migliaia di applicazioni, centinaia di informazioni e data warehouse eterogenei, molteplici applicazioni per i dati master e strumenti di visualizzazione, numerose personalizzazioni estese con funzionalità sovrapposte.

“Il SAP Business Transformation Center è stato fondamentale per la trasformazione interna di Kyndryl”, afferma Michael Bradshaw, Chief Information Officer di Kyndryl. “Grazie a questa esperienza e alla collaborazione con SAP, abbiamo rafforzato le nostre competenze in materia di migrazione di applicazioni e dati, sviluppando al contempo le capacità per offrire servizi migliori ai nostri clienti”.

Cosa fa di Kyndryl un partner potente per SAP

“Il livello di competenza di Kyndryl nel settore dei dati e il modello di collaborazione basato sulla fiducia reciproca sono notevoli ”, ha dichiarato Steffi Kuebler, Vice President, Head of Business and Data Transformation Solutions di SAP. “Questo fa di Kyndryl un partner potente per SAP, in grado di supportare la trasformazione del business e dei dati dei nostri clienti comuni”.

Per supportare e facilitare il digital blueprint, Kyndryl ha sviluppato nuove funzionalità per i servizi infrastrutturali, progettate per accelerare i progetti di trasformazione dei clienti del SAP Business Transformation Center, tra cui:

Servizi di migrazione delle applicazioni e dei dati ERP

Servizi di modernizzazione delle applicazioni e dei dati

Gli esperti di Kyndryl Consult forniranno anche servizi di valutazione e integrazione dei dati per aiutare le aziende a modernizzare l’uso del loro software SAP (dall’applicazione SAP Business Warehouse alle soluzioni SAP Data Warehouse Cloud), una volta completata la migrazione utilizzando il digital blueprint.