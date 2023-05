ShiftMag: arriva il digital magazine per gli sviluppatori

La piattaforma globale di comunicazione cloud Infobip ha lanciato ShiftMag, un digital magazine disponibile a livello mondiale per gli ingegneri software. La pubblicazione online, tra le prime per una piattaforma di comunicazione, aiuterà gli sviluppatori a comprendere meglio il settore attraverso analisi di ampio respiro, opinioni, interviste ai protagonisti e discussioni sulle ultime tendenze tecnologiche.

Infobip lancerà la prima edizione in occasione della conferenza degli sviluppatori Shift Miami il 23 maggio. L’edizione conterrà un’intervista a Kelsey Hightower, una delle figure chiave dietro il progetto Kubernetes e una delle voci più influenti dell’industria tecnologica degli ultimi 20 anni.

Tra le altre rubriche, si parlerà della possibilità che il cloud sia la soluzione giusta per ogni azienda e si analizzerà il cosiddetto debito tecnico come problema tecnologico e aziendale. Inoltre, saranno presenti le interviste dei relatori di Shift Miami, offrendo un’anticipazione dei loro interventi sul palco. Gli altri articoli riguarderanno la gestione della privacy grazie alla tecnologia, se le API stanno “mangiando il mondo” e i test in produzione.

ShiftMag: target e argomenti chiari

Indipendente dal punto di vista editoriale e tecnologicamente agnostico, ShiftMag affronterà temi rilevanti per gli ingegneri software a tutti i livelli, dagli aspiranti sviluppatori ai senior leader. Tra gli argomenti trattati ci saranno: come gestire le scadenze come ingegnere, riscrivere o non riscrivere il codice legacy, se DevOps è morto e cos’è il Cloud FinOps.

ShiftMag fa parte di un’iniziativa globale della comunità di sviluppatori di Infobip, oltre alle conferenze per sviluppatori Shift in Europa e negli Stati Uniti, che coinvolgono migliaia di sviluppatori e aziende come Github, Amazon e Shopify.

“Il lancio di ShiftMag è un significativo passo avanti nella strategia di Infobip volta a mettere in primo piano gli sviluppatori, dopo l’acquisizione della Shift Conference e della rivista tech business Netokracija. Gli sviluppatori sono circa 20 milioni in tutto il mondo, ma spesso non fruiscono dei contenuti attraverso i canali di comunicazione standard. Ecco perché abbiamo lanciato ShiftMag per continuare a sostenere e costruire relazioni con la comunità degli sviluppatori. Il lancio di ShiftMag consolida ulteriormente il nostro approccio guidato dagli sviluppatori, fornendo un’esperienza senza pari grazie alla creazione di eventi e contenuti best-in-class insieme a kit di sviluppo software facili da usare e una documentazione API comprensibile”, ha dichiarato Ivan Burazin, Chief Developer Experience Officer at Infobip.

Una profonda esperienza e una portata globale

Mia Biberović, editor-in-chief di Netokracija, la rivista tech business acquisita da Infobip lo scorso anno, è diventata Editor-in-Chief di ShiftMag. Antonija Bilić Arar, professionista esperta di media e tecnologia, è stata nominata Executive Editor. Altri 11 giornalisti, designer e specialisti di sviluppo commerciale completano il team.

Infobip utilizzerà la sua presenza a livello globale con 75 uffici in sei continenti per garantire che ShiftMag raggiunga la comunità degli sviluppatori di tutto il mondo.

Mia Biberović, editor-in-chief of ShiftMag, ha aggiunto: “Vogliamo sfruttare la potenzialità della piattaforma di comunicazione più connessa al mondo per condividere contenuti importanti e approfondimenti con gli sviluppatori, ovunque si trovino. Abbiamo un’esperienza significativa nello sviluppo di contenuti per un pubblico esperto di tecnologia, e ora stiamo applicando questa esperienza a livello globale”.