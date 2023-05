SeaFuture: Canon è in prima linea

SeaFuture è il salone internazionale di riferimento per l’industria del settore navale con la presenza delle Marine Militari, degli Enti di Gestione e Governi, è il luogo scelto dagli operatori del settore dove presentare le proprie novità tecnologiche nel campo militare e civile con un numero sempre crescente di partecipanti e visitatori.

Giunto ormai alla sua ottava edizione, SeaFuture è l’occasione per condividere know-how e confrontarsi con la comunità scientifica specializzata in tecnologia, sicurezza, scienze ambientali e infrastrutture. L’esclusività di questo appuntamento è sottolineata anche dalla scelta della location: l’Arsenale della Spezia che quest’anno vede la partecipazione di Canon per offrire un approfondimento sulle sue tecnologie che possono rispondere alle esigenze dei settori Difesa e Sicurezza assicurando le più avanzate e innovative applicazioni.

Tecnologie foto, video e software Canon a SeaFuture 2023

Nello specifico, il team di esperti della divisione di Canon “Imaging Technologies & Communications Group” – Vertical Government, sarà a disposizione durante SeaFuture presso il proprio spazio espositivo per presentare tutte le tecnologie di imaging che vengono impiegate nel mondo della sicurezza e dell’intelligence (sorveglianza a corto e lungo raggio), dell’investigazione (attività sotto copertura), della documentazione e produzione media. Dalle soluzioni fotografiche fino alle stampanti della gamma i-Sensys che garantiscono i più alti protocolli di sicurezza di stampa già implementati da altri importanti enti governativi.

In particolare, presso lo stand Canon sarà possibile visionare e provare le ultime tecnologie foto, video e software: dagli obiettivi super tele studiati per sistema EOS R delle fotocamere mirrorless alle fotocamere con sensore Full Spectrum per applicazioni di intelligence come binocoli e prodotti di nuova concezione. Inoltre, un’area demo per toccare con mano l’eccellenza delle videocamere Canon ad altissima sensibilità per utilizzo notturno o in condizioni di scarsissima illuminazione, in grado di catturare immagini a colori in condizioni di assenza di illuminazione grazie ad un sensore con sensibilità di ben 4.000.000 di ISO. Queste videocamere sono disponibili sia per un utilizzo tramite operatore sia in versione da integrazione, ovvero tramite installazione in altre soluzioni sviluppate da aziende o System Integrator, utili a creare soluzioni dedicate a questo specifico settore.

Soluzioni Canon per la supervisione di luoghi e strutture critiche

A SeaFuture sarà possibile interagire con gli esperti Canon e scoprire, per esempio, l’innovativa tecnologia dei sensori SPAD (Single Photon Avalanche Diode), che consentirà il monitoraggio anche a lunga distanza in condizioni di bassissima luminosità o dei nuovi sensori CMOS in grado di gestire il livello di esposizione in 736 aree indipendenti dello stesso, con la capacità di avere 148dB di Dynamic Range.

Le soluzioni Canon garantiscono la supervisione di luoghi e strutture critiche sia nelle ore diurne, ma anche in quelle notturne o in condizioni in cui l’occhio umano non è in grado di avere una piena visione e, soprattutto, di individuare e distinguere i target a chilometri di distanza.

In un contesto internazionale dove il Mediterraneo è al centro della scena mondiale, Seafuture si pone come il più importante luogo di incontro non solo per le aziende, ma anche per le Marine Militari che possono entrare in contatto con le ultime novità del settore. Un’occasione unica per incontrare gli esperti Canon a livello internazionale in collaborazione con il team Canon Italia.