UTC Heathrow e Vertiv a scuola di data center

L’University Technical College, o UTC Heathrow, ha annunciato una partnership con Vertiv per offrire un programma di apprendimento congiunto incentrato sul settore dei data center.

Sviluppato in collaborazione con le aziende leader del settore, il Digital Futures Program è una novità assoluta per tutti gli istituti scolastici del Regno Unito. Il programma, che contribuisce al conseguimento di un diploma nazionale BTEC di Livello 3 o di un diploma superiore in ingegneria (NQF), consente agli studenti di acquisire conoscenze e competenze necessarie per intraprendere una brillante professione ingegneristica nel settore dei data center.

Verso un brillante sviluppo professionale

Attualmente, il comparto è in forte espansione ma deve far fronte a una continua carenza di competenze. Il Digital Futures Program, giunto alla seconda edizione, sta contribuendo a rendere questo settore innovativo e a prova di futuro, ispirando e motivando le nuove generazioni a prendervi parte e a intraprendere un brillante sviluppo professionale – quest’anno, il primo gruppo di studenti ha già assunto ruoli di apprendistato nel settore!

Inoltre, UTC Heathrow e i Partner sono entusiasti di aver conseguito, per il secondo anno consecutivo, l’Education and Employment Project Award in occasione dei prestigiosi Datacloud Global Awards di Monaco. Questo riconoscimento si aggiunge al premio Best Talent Developer assegnato al programma durante il Data Centre World di marzo.

Specialisti nei data center difficili da trovare

Michael O’Keeffe, Vice President of Services EMEA di Vertiv, ha commentato, “Senza dubbio, il divario di competenze è ancora troppo ampio. Per noi di Vertiv e per altri operatori del settore, le conoscenze tecniche rappresentano un vantaggio competitivo. I professionisti specializzati con una buona conoscenza della tecnologia dei data center sono indispensabili ma anche difficili da trovare. I giovani, in particolare le donne e coloro che hanno un background eterogeno, sono poco considerati in questi ambiti. Collaborando con UTC Heathrow a questo interessante progetto, contribuiremo a sviluppare le competenze necessarie per accedere al settore.”

Candace Rose Kumi, Employer Engagement Lead di UTC Heathrow, ha dichiarato “Siamo molto soddisfatti dell’evoluzione del Digital Futures Program. La partecipazione nel team di un vendor leader nelle infrastrutture digitali critiche delle principali organizzazioni industriali aggiunge ulteriori prospettive. Grazie alla distribuzione globale e forniti di un consolidato portfolio di prodotti e servizi innovativi, i team di Vertiv contribuiscono in modo sostanziale e approfondito nel fornire un valore aggiunto agli studenti. Siamo entusiasti delle prospettive di sviluppo future possibili grazie al coinvolgimento di Vertiv nel programma.”

Numerosi ingegneri di Vertiv, con un background formativo e una completa esperienza, impartiranno agli studenti importanti nozioni in ingegneria elettrica e meccanica, informatica, networking e gestione dei sistemi.