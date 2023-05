WINDTRE: partnership con Pastrovich in ambito data center

WINDTRE, attraverso il brand WINDTRE BUSINESS, supporta con i suoi Data Center Pastrovich SRL, System Integrator ligure che annovera tra i suoi clienti oltre 300 piccole e medie imprese.

In particolare, WINDTRE BUSINESS fornisce a Pastrovich infrastrutture robuste e affidabili, in grado di gestire grandi quantità di dati e di assicurare una continuità operativa anche in caso di guasti o malfunzionamenti. I data center WINDTRE, infatti, consentono l’archiviazione, l’elaborazione e la gestione delle informazioni in modo sicuro e in ogni situazione, anche grazie agli elevati standard di cybersecurity.

Attraverso la partnership con Pastrovich, WINDTRE conferma la sua strategia di associare il “best in class” nelle telecomunicazioni e nelle digital solutions, per offrire ai propri clienti servizi “chiavi in mano” innovativi e personalizzati. L’operatore, inoltre, garantisce supporto a 360° gradi attraverso un customer service dedicato ed incentrato sulla qualità del servizio offerto, che conta sull’esperienza pluriennale degli specialisti di WINDTRE BUSINESS.

Luca Cardone, responsabile 5G & Corporate Solution di WINDTRE, ha dichiarato: “In uno scenario sempre più orientato ad un approccio “data driven”, i data center rivestono un ruolo rilevante per la competitività anche di piccole e medie imprese, la base dello sviluppo economico del Paese. In questo contesto WINDTRE BUSINESS rappresenta un player di riferimento per lo sviluppo di infrastrutture sicure e performanti, per accompagnare aziende ed amministrazioni locali nel percorso di trasformazione digitale”.

Giorgio Pastrovich, amministratore delegato di Pastrovich SRL ha aggiunto: “La partnership con WINDTRE BUSINESS consente di offrire ai nostri clienti servizi private cloud con livelli qualitativi, di performance e di personalizzazione di tipo Enterprise, a costi compatibili con le risorse economiche ed organizzative anche delle realtà più piccole. Grazie ai Data Center Tier 4 e alla connettività forniti da WINDTRE, la nostra offerta di soluzioni IaaS gestite e personalizzate è diventata disponibile a tutti, offrendo elasticità, security e continuità di servizio precedentemente inaccessibili alle PMI”.