Auger di Allied Telesis monitora le prestazioni di rete

Si chiama Auger il servizio di monitoraggio dell’infrastruttura IT con cui Allied Telesis permette ai clienti di dedicarsi maggiormente alla crescita del proprio business.

Auger, un servizio cloud-hosted attivo 24/7/365 che fornisce monitoraggio remoto di reti e infrastrutture informatiche in modo indipendente dal vendor, consente di liberare i team IT dalla gestione del network per concentrarsi su progetti a valore. Grazie al nuovo servizio supportato da Allied Telesis e gestito dai suoi partner accreditati, Auger garantisce alle aziende l’ottimizzazione sicura delle prestazioni di rete, su tutti i dispositivi.

Con Auger un supporto completo per i team IT

“Abbiamo progettato Auger per colmare la mancanza di un supporto completo per i team IT quando si tratta di monitorare le prestazioni dell’infrastruttura di rete,” ha dichiarato Mark Brule, Chief Solution Architect di Allied Telesis. “Le soluzioni commerciali e self-service esistenti richiedono un notevole investimento in termini di tempo e risorse per l’installazione e la messa a punto. Un sistema di monitoraggio non gestito adeguatamente genera una moltitudine di avvisi che non aiutano il personale, bensì aumentano le difficoltà. Auger supporta il team IT permettendo loro di concentrarsi sul supporto del business e la produttività.”

Le aziende si affidano sempre più spesso a reti IP, su cui basano operazioni quotidiane e redditività, che connettono dispositivi provenienti da un numero sempre più elevato di fornitori al fine di supportare applicazioni software differenti. Con l’aumento della complessità, il personale IT che le gestisce rischia di essere sopraffatto, soprattutto a causa dell’ampliamento delle attività in seguito al lavoro ibrido.

Per adattarsi a diverse tipologie di aziende, Auger offre diversi livelli di servizio e sarà fornito da Allied Telesis e i propri partner accreditati, in modo che i clienti possano lavorare con il system integrator o VAR prescelto. Inizialmente il servizio sarà disponibile solo in Nord America ed Europa, e verrà esteso in tutto il mondo nel corso del 2023.