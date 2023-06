SAS: la potenza degli analytics e dell’AI al servizio della tua azienda

Scalabilità, flessibilità, performance e riduzione dei costi sono il vantaggio competitivo che la piattaforma SAS Viya regala alle aziende che decidono di adottarla secondo la visione di SAS che punta ad una democratizzazione degli analytics portando la potenza dell’analisi dei dati in maniera trasversale all’interno delle imprese. Questo significa abilitare all’uso degli analytics più persone, con ruoli diversi e a costi accessibili, senza dover necessariamente conoscere codici applicativi. Durante la tappa milanese di SAS Innovate sul palco, dopo il saluto iniziale di Mirella Cerutti, Managing Director a SAS Italy and Regional Vice President, si sono succeduti alcuni dei più importanti Executive statunitensi dell’azienda che hanno illustrato la strategia e le novità SAS alla folta platea di presenti.

In arrivo nuovi finanziamenti

Senza dubbio una delle novità più importanti è stato l’annuncio di un finanziamento del valore di 1 miliardo di dollari per uno sviluppo ulteriore delle soluzioni di analytics congiuntamente all’intelligenza artificiale per rispondere alle esigenze di settori come bancario, assicurativo, pubblico, sanitario, commerciale, manufatturiero ed energetico solo per citarne qualcuno.

Un contesto sfidante

Gli ultimi anni a livello globale sono stati molto sfidanti, partendo dalla pandemia e passando per la crisi della supply chain fino ad arrivare allo scenario di recessione di oggi, e senza trascurare ancora i problemi di reperire forza lavoro e i continui cambi di regolamentazione. Le imprese hanno vissuto e stanno ancora vivendo momenti difficili ma un supporto importante arriva proprio dall’impiego di soluzioni di analytics ed AI, che rendono le aziende più resilienti e reattive nei confronti delle nuove sfide grazie alla capacità di prendere le migliori decisioni quasi in real time.

“Il punto di forza della piattaforma di analytics e AI SAS Viya, e della ricca offerta della nostra società – spiega Brian Harris, Executive VP e CTO di SAS – è quello di procedere ad una velocità molto più alta rispetto a quella dei concorrenti. L’AI è diventato un elemento fondamentale su cui lavorare per essere più produttivi e grazie al sempre più forte impiego dell’intelligenza artificiale la piattaforma SAS elabora dei modelli di analisi dei calcoli più di qualità possibili, di cui misuriamo le performance per eventualmente modificare il tiro”.

“I tre pregi dell’AI – prosegue Harris – per noi di SAS sono la produttività che garantisce SAS Viya automatizzando l’intero ciclo di vita e monitorando le performance giorno per giorno dando la possibilità di concentrarsi su obiettivi utili per risultare più competitivi; le performance che si traducono nell’avere a disposizione un cloud agile, resiliente e in un contenimento dei costi con la possibilità di ottenere lo stesso risultato ad un costo ridotto o di ottenere di più al medesimo costo; e la fiducia”.

Produttività e riduzione dei costi

Rincara la dose Marinella Profi, Product Marketing Manager a SAS, sottolineando come oggi velocità, scalabilità, la crescita della produttività e la gestione dei costi sono alla base di un’azienda vincente. Per questo bisogna ricorrere ad AI e machine learning, che però richiedono una potenza di calcolo enorme che impone quasi necessariamente il salto verso il cloud. Cloud che regala non pochi grattacapi alle aziende per via dei costi in continua crescita: già due anni fa SAS aveva previsto la nascita di questa problematica e per questo la sua intenzione è di continuare a investire in ricerca e sviluppo per ottimizzare l’AI che viaggia sul cloud.

“La buona notizia per i clienti SAS è che recenti ricerche individuano nella piattaforma di analytics e AI SAS Viya proprio la piattaforma più veloce sul mercato – conclude Profi -. Secondo The Futurum Group, infatti, SAS Viya risulta essere 30 volte più veloce rispetto alle soluzioni dei competitor e delle soluzioni open source, ed addirittura test successivi hanno alzato questo numero a 49. La ricerca sottolinea inoltre come SAS Viya sia 326 volte più veloce nello sviluppo e creazione di modelli complessi.

Questo è possibile ottimizzando i tre elementi che stanno alla base della nostra piattaforma: dati, matematica e potenza di calcolo, che portano ad un incremento continuo della performance e ad una riduzione dei costi”.