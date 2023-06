Gaming, si potrà dialogare con i personaggi: le ultime innovazioni

Il mondo del gaming è in continua evoluzione, e sono sempre di più gli appassionati che amano trascorrere il proprio tempo libero davanti agli schermi. La tecnologia, anche in questo settore, la sta facendo da padrone, introducendo innovazioni che sembravano impossibili solo fino a qualche anno fa.

Nel corso di questo articolo, dunque, si vedranno alcune delle novità più importanti in atto.

Interazione tra giocatore e AI in arrivo

A un recente evento avvenuto quest’anno a Taipei, la nota azienda NVIDIA – che sviluppa processori grafici per il mercato videoludico – ha dichiarato che, in un futuro non troppo lontano, sarà possibile interagire a voce con i vari personaggi presenti all’interno dei videogame, evitando le classiche sceneggiature preimpostate.

Il tutto funzionerebbe grazie al riconoscimento vocale del giocatore che, trasformato in importanti informazioni, permetterebbe a un IA di rispondere in modo coerente al dialogo.

Grafica iperrealistica: sempre più presente

La rivoluzione dei videogiochi non ha riguardato solo l’intelligenza artificiale per il riconoscimento vocale, ma anche la grafica e l’animazione.

Oggi, infatti, non è raro trovare giochi con illustrazioni e design ottimizzati, in grado di far immergere completamente il giocatore nell’atmosfera di film, serie TV, epoche lontane. Non a caso le aziende sono sempre più alla ricerca di designer professionisti.

Tra gli innumerevoli cmparti videoludici in cui queste innovazioni sono riscontrabili ci sono i casinò virtuali, per esempio, in cui le grafiche dei vari giochi sono andate via via migliorando. Questi enormi passi da gigante permettono ai giocatori di poter rivivere l’atmosfera dei loro giochi preferiti semplicemente da casa, senza doversi scomodare andando nei casinò fisici. Gli operatori più all’avanguardia si possono trovare su risorse come infocasino.it, dove, oltre alle proposte dei migliori titoli, è possibile scovare anche molti consigli utili sulle tecniche di gioco più efficaci e sicure.

Ma anche le console sono attualmente in grado di offrire esperienze fantastiche, con grafiche iperrealistiche. Un esempio su tutti è Red Dead Redemption 2: in questo secondo capitolo della saga, il giocatore guiderà Arthur Morgan, cercando di sopravvivere all’interno di un mondo western caotico e dalla grafica fantastica. Per gli amanti del genere delle automobili, invece, sarà possibile reperire Forza Horizon 5, dove il videogiocatore potrà avere la macchina dei propri sogni, potendola abbellire come meglio crede. Altri titoli simili sono: Gta 5, The last of us 2 e Dead Standing.

Gaming e Metaverso: un rapporto interessante

Come ha evidenziato una ricerca della società di consulenza strategica Bain & Company, i videogiochi sono la principale forma di intrattenimento per la maggior parte dei ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, i quali preferiscono di gran lunga giocare online con gli amici, piuttosto che uscire di casa.

Questa fascia giovane di giocatori si sta mostrando sempre più interessata soprattutto al Metaverso, non solo per giocare, ma anche per socializzare. Basti pensare che, dai dati emersi dalla ricerca, il 53% degli intervistati preferirebbe ereditare una casa vacanze nel Metaverso piuttosto che su un’isola esotica. Gli aspetti della realtà virtuale più apprezzati dai ragazzi sarebbero l’immersività, la fruibilità su qualsiasi dispositivo e gli acquisti in-game.

Proprio per questo motivo, il mondo del gaming si sta via via evolvendo, così da poter permettere di giocare all’interno di una realtà virtuale e di comunicare con altri giocatori, scambiare e fabbricare beni virtuali. A prova di questo, vi è anche l’annuncio di NVIDIA citato all’inizio di questo articolo, che mostra già un passo avanti, in questo senso, da parte delle aziende.