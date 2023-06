Juniper: nuovo servizio di Access Assurance basato su Mist AI

Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure basate su AI, annuncia il nuovo servizio Juniper Mist Access Assurance, l’ultima novità del portfolio di soluzioni per l’impresa AI-driven. Questo nuovo servizio sfrutta Mist AI e un moderno cloud di microservizi per fornire una suite completa di funzioni di controllo degli accessi alla rete (NAC) e di gestione delle policy mediante lo stesso framework semplice e flessibile già compreso nel portfolio Juniper per l’accesso wired e wireless, la localizzazione indoor, SD-WAN e client to cloud. Il risultato è un livello di automazione, insight e affidabilità senza pari per il controllo degli accessi e l’applicazione delle policy, oltre a importanti risparmi operativi.

“Gli amministratori di rete spesso mostrano qualche preoccupazione per le proprie soluzioni NAC legacy, in quanto costruite usando livelli di hardware on premise, il che le rende fragili, difficili da implementare e gestire e intrinsecamente carenti in termini di scalabilità e resilienza”, osserva Sudheer Matta, Group VP Products di Juniper Networks. “Il nuovo servizio Juniper Mist Access Assurance permette di eliminare questo problema integrando in modo nativo le funzioni NAC nell’infrastruttura di rete e sfruttando AIOps e un’architettura cloud nativa per configurare e gestire gli accessi, nonché la creazione e l’applicazione delle policy da qualsiasi luogo mediante un’interfaccia familiare. Con Mist AI e i microservizi cloud, i clienti e i partner Juniper ottengono eccezionali livelli di automazione e insight a livello di client, tempi di deployment ridotti a pochi minuti, resilienza e scalabilità. Integrando Mist AI con NAC, Juniper aumenta ulteriormente il valore del portfolio per l’impresa AI-driven, favorendo la modernizzazione di una parte chiave della rete”.

Le caratteristiche del nuovo servizio Juniper Mist Access Assurance sono:

Sicurezza granulare: Juniper Mist Access Assurance è integrato in modo nativo nella rete, a differenza dei tradizionali sistemi NAC. Garantisce un accesso sicuro alla rete in base all’utente, al ruolo e al dispositivo, in linea con i principi Zero Trust applicati per dispositivi IoT, BYOD e di proprietà dell’azienda. Juniper Mist Access Assurance offre controlli granulari di ammissione alla rete utilizzando lo standard sicuro 802.1X, controllando l’identità dell’utente/dispositivo, il ruolo e la posizione per consentire la microsegmentazione e l’assegnazione di criteri in base all’identità.

Automazione basata su AI: la soluzione Juniper offre accesso automatizzato zero-touch alla rete con un provisioning rapido e con un solo clic. Inoltre, è totalmente programmabile poiché utilizza API aperte per una piena automazione e un’integrazione semplice con Juniper Secure Analytics (JSA) e altri sistemi SIEM o ITSM e identity provider per la configurazione, l’autenticazione e l’estrazione in tempo reale dei dati. Il servizio Juniper Mist Access Assurance, al pari del resto del portfolio Juniper per l’impresa AI-driven, è basato su Mist AI e Marvis Virtual Network Assistant per consentire il troubleshooting proattivo e l’autogestione delle operazioni ai fini del risparmio di tempo e denaro.

Semplicità, resilienza e scalabilità native: Juniper Mist Access Assurance semplifica enormemente l’esperienza amministrativa combinando deployment basato su cloud, workflow di semplice utilizzo, policy semplificate, automazione basata su API e troubleshooting per i dispositivi connessi. Un’architettura cloud basata sui microservizi garantisce il supporto da uno a decine di migliaia di siti, utenti e dispositivi con eccezionale semplicità e nessun downtime pianificato. Il servizio fornisce inoltre geo-affinità agli utenti ai fini di un controllo degli accessi affidabile e a bassa latenza, che elimina la necessità di progettazioni di rete complesse che comportano l’uso di molteplici dispositivi NAC on-premise e/o bilanciamento del carico tra molti data center. Inoltre, Juniper Cloud offre una scalabilità elastica per garantire una crescita economicamente vantaggiosa in funzione delle richieste dei clienti.

Client-to-cloud assurance: Juniper Mist offre un’esperienza di gestione unificata su cloud delle operazioni IT per l’intero stack di rete, compreso l’accesso wired, wireless, SD-WAN e SSE. Sfruttando un cloud comune e il motore di Mist AI, Juniper offre automazione e insight ai fini di un’esperienza utente ottimizzata. Ciò comprende, ad esempio, la correlazione automatica degli eventi, l’individuazione delle anomalie, azioni proattive fino alle operazioni di rete autogestite.

Il servizio Juniper Mist Access Assurance opera in unione con gli altri servizi Juniper Mist Cloud e Connected Security, tra cui Wired Assurance, Wi-Fi Assurance e Marvis, l’unico assistente di rete virtuale sul mercato basato su Mist AI. Marvis coniuga una data science di settima generazione con una vasta conoscenza in materia di rete (wired/wireless/WAN), localizzazione e sicurezza, e un’interfaccia conversazionale che offre eccezionale visibilità sulle esperienze degli utenti, nonché funzioni di automazione proattiva per individuare e risolvere i problemi prima ancora che l’utente se ne renda conto. Juniper ha da poco annunciato alcune novità relative a Marvis che comprendono funzionalità LLM (Large Language Models) e l’integrazione di Zoom che rendono ancora più semplice offrire esperienze d’uso predicibili, affidabili e misurabili dal client al cloud.

“Le aziende di tutto il mondo impegnate nella trasformazione della propria infrastruttura digitale sono sempre più alla ricerca di opportunità di convergenza per contrastare la crescente complessità”, afferma Brandon Butler, Research Manager, Enterprise Networks di IDC. “Una specifica area di convergenza è quella tra networking e sicurezza. Le nuove funzioni di controllo degli accessi alla rete di AI-driven Enterprise riuniscono le funzioni di networking e sicurezza, entrambe gestite dal potente motore cloud di Mist AI. Ciò rappresenta un vantaggio significativo per le aziende e per i loro progetti di trasformazione digitale e della rete”.