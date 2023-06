Liposuzione: la guida completa a cura del Dr. Gary Gambassi

La liposuzione è un intervento di chirurgia estetica che va a rimuovere gli accumuli adiposi localizzati resistenti all’azione dimagrante di dieta ed esercizio fisico e che rimodella cosce, gambe, glutei, ma anche collo o addome. Se spiegati in questi termini la procedura sembra estremamente semplice va sottolineato che occorre affidarsi a mani più che esperte per questo tipo di operazione, che invece molto spesso viene sottovalutata dal paziente, come sottolinea il rinomato chirurgo plastico Dr. Gary Gambassi, che opera in quattro studi distribuiti sul nostro territorio guidando il paziente in un percorso su misura e all’insegna della consapevolezza.

Come avviene l’intervento di liposuzione

La liposuzione avviene tramite l’ausilio di micro-cannule che aspirano il tessuto adiposo in eccesso. Le cannule consentono di aspirare il grasso e di stimolare il recupero del tono della pelle favorendo così il rimodellamento della silhouette. Le incisioni, millimetriche, vengono effettuate tra le pieghe e i solchi naturali del corpo di modo da non risultare visibili dopo l’intervento.

Informazioni utili

Gli interventi di liposuzione hanno una durata variabile che dipende dalle singole esigenze di ciascun paziente e dalle aree da trattare. L’intervento viene effettuato in anestesia locale o anestesia locale più sedazione a seconda di ciascun caso.

Dopo l’intervento

Nelle 48 ore successive all’intervento potrebbero formarsi dei lividi nelle zone trattate

L’utilizzo di fasce elastiche da applicare sulle zone trattate è fondamentale per favorire il recupero del tono cutaneo

Il Dr. Gary Gambassi raccomanda che ogni 5-6 giorni per le 3 settimane all’intervento sarà necessario effettuare massaggi linfodrenanti

Nella prima settimana successiva all’intervento si raccomanda, inoltre, riposo e astensione dalle attività lavorative

Le cicatrici saranno visibili nei primi mesi per poi diventare bianche e o quasi invisibili nella maggior parte dei casi

La terapia è antibiotica, analgesica e antitrombotica.

Per il primo mese successivo all’intervento si consiglia di non praticare attività fisica e di evitare l’esposizione al sole.

Case History

In questo video su YouTube il Dr. Gary Gambassi mostra i risultati ottenuti su una sua paziente che in precedenza si era già sottoposta ad un intervento di liposuzione con scarso successo in un altro studio.

Lo studio del Dr. Gary Gambassi

Il dottor Gary Gambassi opera in quattro studi: a Milano (via San’Eufemia 17), Torino (C.so Galileo Ferrari 107), Piacenza (via Giuseppe Gervasi 6) e Monteriggioni (via 8 Marzo 44).

E’ possibile contattare il chirurgo sia dal sito, che dalla propria pagina Instagram e Facebook