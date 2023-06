ANIE dà il benvenuto ad ANIE SIT

Si chiama ANIE SIT l’associazione nata in seno alla Federazione ANIE per raggruppare le imprese che si occupano della realizzazione, manutenzione e gestione di infrastrutture fisse e radiomobili per le telecomunicazioni e servizi associati.

A presiederla è stato chiamato Luigi Piergiovanni, che ha in precedenza guidato il Gruppo System Integrator Reti Tlc di ANIE.

In ANIE SIT oltre 20 imprese, 35.000 addetti e 3 miliardi di euro di fatturato aggregato

ANIE SIT rappresenta ad oggi oltre venti imprese, per un fatturato aggregato di circa 3 mld di euro nel 2022, con 35.000 addetti diretti. Le aziende associate ad ANIE SIT sono abilitatori di tecnologia e sviluppano sinergie con le imprese degli altri comparti federati in ANIE. Il tutto in un mercato che spazia dalle costruzioni, ai trasporti, all’energia, all’industria.

«ANIE SIT – dichiara il Presidente Luigi Piergiovanni – è l’evoluzione del Gruppo System Integrator Reti TLC. Ovvero un microcosmo di aziende di grandi, medie e piccole dimensioni. Rappresenta un tassello strategico nella filiera delle telecomunicazioni in Italia e ha un ruolo centrale per portare a compimento le “transizioni gemelle”, quella ecologica e quella digitale, che guidano la crescita economica mondiale e che sono tra i cardini del nostro».

Formazione tecnica delle maestranze tassello fondamentale anche per la neonata

«Sul PNRR, purtroppo, continuiamo a condividere con gli operatori forti preoccupazioni su ricerca e formazione delle risorse umane necessarie alla realizzazione del piano di sviluppo delle nuove reti di telecomunicazioni. La filiera delle telecomunicazioni – prosegue Piergiovanni – è strategica sotto molteplici aspetti. Dal valore sociale in termini di connettività̀ per la popolazione all’abilitazione dei servizi per le imprese e per la PA. Auspichiamo un dialogo costante con le Istituzioni – conclude il Presidente – per dare forma a strumenti che rispondano concretamente ai bisogni delle nostre imprese. Il tutto individuando soluzioni non più emergenziali ma strutturali nell’ambito del percorso di crescita guidato dalle transizioni ecologica e digitale».

Sugli obiettivi del PNRR, nel luglio dello scorso anno il Gruppo System Integrator Reti TLC aveva organizzato a Roma un evento. Al suo interno erano stati indicati come prioritari i temi del fabbisogno di manodopera per la realizzazione delle reti e, soprattutto, della necessaria formazione tecnica delle maestranze. ANIE SIT tornerà ad approfondire questi aspetti nel corso di un evento in programma per il prossimo autunno e che farà il punto su un quadro solo parzialmente migliorato.