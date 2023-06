Security Analyst Summit torna in presenza

Il Security Analyst Summit, promosso da Kaspersky a partire dal 2009, è un evento annuale che riunisce autorevoli ricercatori di sicurezza informatica, forze dell’ordine, accademici e rappresentanti governativi di tutto il mondo. L’obiettivo principale è migliorare la collaborazione nella lotta contro il crimine informatico, essendo una piattaforma ideale per discutere, scambiare informazioni e mostrare gli ultimi sviluppi nella ricerca e nella tecnologia.

Negli ultimi anni, a causa della pandemia, la conferenza si teneva online così da rispondere alle regolamentazioni vigenti. Quest’autunno, il Security Analyst Summit farà invece il suo ritorno in presenza, favorendo i contatti di persona e il networking al fine di approfondire la conoscenza e la comprensione dell’evoluzione del panorama delle minacce da diverse angolazioni e prospettive.

“Il leggendario Security Analyst Summit è tornato in presenza ed è semplicemente imperdibile. È ormai un evento di fama mondiale in cui ogni anno i migliori esperti di tutto il mondo condividono le loro ricerche e analisi di altissimo livello. Siamo felici di incontrarci ancora una volta per un’esperienza davvero indimenticabile. Unitevi a noi!” , ha commentato Eugene Kaspersky, CEO dell’azienda.

Al Security Analyst Summit 2023 tutte le più recenti APT scoperte

“Ci è davvero mancata l’atmosfera unica del Security Analyst Summit, noto per la sua energia e per il suo affiatamento”, ha dichiarato Costin Raiu, director del Global Research and Analysis team di Kaspersky. “Siamo entusiasti che il Security Analyst Summit possa nuovamente svolgersi in presenza, poiché ci permette ancora una volta di entrare in contatto, collaborare e confrontarci l’uno con l’altro. Siamo molto contenti di ritrovare vecchi amici e colleghi, scoprire nuovi insight e progressi e dare il benvenuto ai professionisti di tutto il mondo per questo evento unico nel suo genere”.

Il programma del Security Analyst Summit 2023 approfondirà l’analisi dei trend di cybersecurity emersi lo scorso anno, tra cui le più recenti Advanced Persistent Threat (APT) scoperte, gli attacchi informatici più sofisticati così come i nuovi strumenti e le tecniche avanzate utilizzate dai cybercriminali.

Tra gli argomenti principali:

Infrastrutture critiche e sicurezza ICS/OT

Attacchi alla supply-chain e protezione dei software open-source

Incidenti ransomware e modalità di protezione

Vulnerabilità ed exploit zero-day

Tendenze e analytics del dark web

Intelligenza artificiale (IA) e machine learning (ML)

Attacchi IoT

Strumenti e metodi per migliorare la privacy degli utenti

I ricercatori e i professionisti della sicurezza informatica sono invitati a iscriversi al Call for Papers (CFP) per contribuire alla conferenza presentando le proprie proposte. È un’ottima opportunità per i ricercatori che potranno condividere competenze, scoperte e insight con un’audience internazionale, tra cui leader ed esperti di settore. Chi ha ricerche all’avanguardia, soluzioni innovative o casi di studio interessanti è invitato a iscriversi.

Inoltre, il Security Analyst Summit 2023 organizzerà una giornata di formazione in cui sarà presentato in anteprima il nuovo corso Reverse Engineering con Ghidra di Igor Kuznetsov, Chief Security Researcher di Kaspersky. I partecipanti saranno i primi ad avere accesso al corso e avranno l’opportunità esclusiva di acquisire esperienze e conoscenze pratiche nel campo del reverse engineering, grazie all’utilizzo del software Ghidra.