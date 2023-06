SAS Viya è 30 volte più veloce dei competitor

La piattaforma di AI e analytics SAS Viya è, mediamente, 30 volte più veloce delle alternativa commerciali e open source. Lo dice un nuovo studio di benchmark secondo cui, sempre la piattaforma di AI e analytics di SAS, offre una migliore scalabilità di un maggior numero di dati complessi.

L’analisi di Futurum Group ha messo a confronto SAS Viya con piattaforme dati ed AI cloud-based, commerciali e open source. Secondo lo studio, la piattaforma di SAS è migliore delle alternative sia in termini di metriche di velocità che di scalabilità. In particolare:

Velocità/Performance:

Viya è, in media, 30 volte più veloce di tutte le soluzioni AI/ML considerate in tutti gli scenari di test.

Viya è, in media, 49 volte più veloce di una piattaforma Data/AI Spark-based per tutti gli algoritmi, dimensioni dei dati e workload. In alcuni casi, Viya è fino a 326 volte più veloce.

Scalabilità:

La piattaforma di AI e analytics di SAS è maggiormente scalabile delle alternative anche con data-set più grandi e complessi, riducendo i tempi di esecuzione AI/ML grazie a risorse di calcolo aggiuntive.

Per il model training di oltre 300 milioni di data-point , Viya ha superato tutte le alternative ed è stata l’unica piattaforma a non aver interrotto il processo.

Efficacia nel ridurre i costi:

Gli utenti riducono i costi di oltre l’86% rispetto alle soluzioni testate grazie alla velocità e scalabilità di Viya nei modelli di training e scoring.

“SAS Viya ha ottenuto i risultati richiesti nel giro di pochi minuti, mentre i competitor hanno impiegato ore o hanno semplicemente fallito,” afferma Russ Fellows, Senior Partner and Analyst di The Futurum Group. “In termini pratici, SAS Viya aiuta gli utenti a ridurre i costi di calcolo e prende in considerazione un maggior numero di dati per adottare decisioni intelligenti più rapidamente. La nostra ricerca ha dimostrato che SAS è molto più avanti rispetto ai competitor.”

Con Viya decisioni più efficaci

Viya, una piattaforma AI cloud-native, offre ai clienti la possibilità di scegliere e controllare l’analisi di numerosi e complessi dati, garantendo la scalabilità necessaria. Gli insight elaborati da Viya aiutano le aziende a prendere decisioni più efficaci, che si tratti dei tassi d’interesse per un prestito auto, della manutenzione necessaria per garantire la sicurezza dei treni di un’azienda ferroviaria o di quando e dove un centro di distribuzione retail spedisce un pallet di merce.

Performance e risparmio per i clienti SAS Viya