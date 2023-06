Nippon Gases Italia riduce i costi grazie a Minsait

Nippon Gases Italia, società specializzata nell’ambito dei gas industriali, medicali e refrigeranti, è stata supportata da Minsait nel proprio percorso di automazione intelligente dei processi. Il progetto, partito nel 2021, ha portato in due anni a una riduzione dei costi del 32% per l’azienda e all’automazione di oltre 13 processi di back-end.

In seguito a una fase di assesment che ha consentito l’identificazione dei processi critici, Minsait e Nippon Gases Italia, attraverso l’implementazione di soluzioni di Intelligent Process Automation (IPA), hanno automatizzato oltre 4000 operazioni annue relative alle entrate di magazzino e agli addebiti ai clienti, che in precedenza venivano eseguite da personale proveniente da diverse aree aziendali.

Nippon Gases Italia: i vantaggi del progetto firmato Minsait

Grazie a tecnologie di Robotic Process Automation (RPA), Document understanding (abilitate dall’intelligenza artificiale) e algoritmi logici sviluppati ad hoc, i documenti degli ordini in arrivo a Nippon Gases vengono elaborati dal robot, le informazioni estratte sono verificate con quelle già esistenti nei sistemi e vengono memorizzate nel database al fine di migliorare l’abilità di estrazione dei dati del robot e di ridurre ulteriormente i tempi. Al termine di questo procedimento, le informazioni recuperate vengono processate e viene creata la fattura. All’interno di questo processo gli esseri umani intervengono per prendere decisioni intermedie – comprese le approvazioni, le escalation e le eccezioni – grazie all’accesso all’automazione tramite dispositivi mobile o schede del browser.

Tra i principali vantaggi del progetto, oltre alla diminuzione dei costi e dei tempi di elaborazione, si registra anche un miglioramento dell’efficienza operativa e una diminuzione del livello di errore. Inoltre, l’implementazione dell’IPA consente di valorizzare al massimo il talento umano, spostando il focus dei dipendenti da attività ripetitive e monotone a compiti più gratificanti e a più alto valore aggiunto.

Migliorata l’efficienza dei processi e generato un significativo risparmio economico

“Siamo orgogliosi di contribuire al percorso di automazione intelligente dei processi di Nippon Gases Italia. Grazie alle soluzioni di Intelligent Process Automation abbiamo migliorato l’efficienza dei loro processi aziendali e generato un significativo risparmio economico in soli due anni“, ha dichiarato Giammaria Ripoli, responsabile Digital Operations in Italia di Minsait.

“La collaborazione con Minsait ha favorito l’introduzione nel Gruppo Nippon Gases Italia di tecnologie per noi totalmente innovative, quale l’IPA e l’RPA. Grazie a questa prima esperienza e all’approccio condiviso riteniamo di avere sviluppato un modello di successo su cui puntare per migliorare anche in altre aree aziendali“, ha dichiarato Fabrizio Alessi Innocenti, ERP Business Reengineering Manager di Nippon Gases Italia.