Aternity Sentiment ottimizza l’esperienza digitale

Riverbed ha annunciato il rilascio di Aternity Sentiment. Con l’integrazione di Sentiment in Alluvio Aternity l’esperienza digitale viene ottimizzata grazie alla correlazione del giudizio dei dipendenti con le prestazioni di applicazioni e dispositivi. Questo aspetto consente alle organizzazioni di individuare i problemi legati all’esperienza utente e di intraprendere azioni predittive e mirate che aumentano la produttività e la soddisfazione dei dipendenti, la qualità del servizio e le performance.

Per poter determinare i risultati dei progetti IT critici sull’esperienza digitale complessiva è necessario ricevere feedback tempestivi da parte degli utenti. Per misurare efficacemente la soddisfazione degli utilizzatori stessi e incrementare i tassi di risposta così da avere un quadro completo sulla Digital Employee Experience (DEX) sul posto di lavoro, Aternity Sentiment consente alle organizzazioni di distribuire sondaggi personalizzabili a gruppi di utenti mirati su più dispositivi e sedi.

Aternity Sentiment raccoglie i feedback attraverso elementi di sondaggio intelligenti, tra cui Net Promoter Score (NPS), benchmark standard di misurazione della soddisfazione dei clienti, per fornire alle organizzazioni una visione completa del coinvolgimento e della produttività degli utenti, con conseguente miglioramento delle prestazioni aziendali. Grazie a una stretta correlazione tra metriche oggettive e soggettive attraverso il Sentiment, la soluzione Alluvio Aternity DEM fornisce un quadro completo dell’esperienza digitale, compresi feedback di remediation articolati e un contributo umano aggiuntivo.

Alluvio Aternity assicura una gestione complessiva della digital experience del personale

I reparti IT si affidano ad Alluvio Aternity per ottenere le più complete informazioni quantitative sull’esperienza dei dipendenti e dei clienti e la possibilità di effettuare benchmark sull’esperienza digitale in confronto ai concorrenti del settore. Con Sentiment, Alluvio Aternity mette in stretta correlazione gli insight aggregati sui dati di performance di applicazioni e dispositivi con le reazioni umane, assicurando una gestione complessiva della digital experience del personale.

“La maggior parte dei problemi di interazione ha origine al di fuori del dispositivo. Se l’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza digitale, le soluzioni DEX devono offrire insight attivabili end-to-end, dalla rete all’utente finale. Alluvio Aternity sfrutta le potenzialità del portfolio Alluvio Unified Observability, che offre correlazione multidimensionale e automazione a basso codice attraverso una telemetria full-stack e full-fidelity“, ha dichiarato Richard Tworek, Chief Technology Officer, Alluvio di Riverbed.

“I nostri clienti riconoscono inoltre che Aternity è l’unica soluzione DEX in grado di fornire insight click-to-render e dati sull’esperienza dell’utente finale per mostrare l’effettiva esperienza di utilizzo su qualsiasi applicazione o dispositivo. Sentiment aggiunge il punto di vista dei dipendenti, compreso il modo in cui percepiscono la loro digital experience. Grazie a Sentiment e alle funzionalità esistenti, come l’analisi del percorso dell’utente e le funzionalità di tracciamento delle transazioni, Alluvio Aternity fornisce una visione completa dell’esperienza digitale per l’azienda, i dipendenti e i clienti“.

Perché scegliere il Digital Experience Management di Aternity Sentiment

Fornire una Digital Employee Experience di qualità superiore è diventato fondamentale per le organizzazioni sia in termini di produttività che di coinvolgimento dei dipendenti. Secondo un report di Forrester Research del 2022, “Una buona DEX è fortemente correlata a un elevato coinvolgimento dei dipendenti, che in ultima analisi ha un impatto sulla loro fidelizzazione: il 93% dei dipendenti con un punteggio elevato dell’indice EX (Employee Experience) prevede di rimanere con la propria organizzazione per l’anno successivo, rispetto al solo 49% dei dipendenti con un punteggio basso“.

Il Digital Experience Management (DEM) di Alluvio Aternity è caratterizzato dall’End User Experience Monitoring (EUEM) e dall’Application Performance Management (APM) e fornisce insight sull’impatto aziendale dell’esperienza digitale dei clienti e dei dipendenti, catturando e archiviando la telemetria tecnica e il feedback del sentiment su scala dai dispositivi dei dipendenti, da ogni tipo di applicazione aziendale e da servizi applicativi cloud-native.

Distribuito come agent sui dispositivi degli utenti finali o sull’infrastruttura in uso, Aternity misura ciò che gli utenti osservano realmente per ogni transazione e ogni applicazione in esecuzione su qualsiasi dispositivo. Oggi Aternity gestisce più di quattro milioni di endpoint a livello globale ed elabora oltre 250 miliardi di attività al giorno, svolgendo un ruolo fondamentale nella Digital Employee Experience. Alluvio Aternity fa parte del portfolio Alluvio Unified Observability di Riverbed, che comprende anche il network performance management (NPM), l’IT Infrastructure Monitoring (ITIM) e Alluvio IQ,il primo servizio basato su Alluvio Unified Observability, una piattaforma SaaS sicura, altamente flessibile e scalabile per servizi di observability cloud-native.