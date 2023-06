SLA garantiti con Pure Storage

Pure Storage ha annunciato un innovativo SLA (Service Level Agreement) per il ripristino da ransomware che garantisce la disponibilità di un ambiente storage pulito in seguito a un eventuale attacco.

I crescenti livelli di complessità e ricercatezza dell’attuale scenario delle minacce informatiche hanno trasformato gli incidenti di cybersicurezza in una questione di quando, non di se. Secondo IDC, oltre il 90% delle aziende afferma di essere stato attaccato da malware: di questo, l’87% è stato attaccato con successo.

Mentre i cybercriminali continuano a perfezionare le loro capacità tecniche, compreso il ricorso alle ultime innovazioni della AI, le aziende hanno bisogno di poter controllare l’incertezza allo scopo di mitigare realmente il rischio e l’impatto di eventuali incidenti ransomware, senza tuttavia sacrificare l’agilità che occorre per non perdere il ritmo dell’innovazione.

Con SLA di Evergreen//One resilienza a prova di futuro

Insieme con il nuovo SLA di Evergreen//One dedicato al ransomware e con le nuove funzionalità AIOps, le aziende possono dotarsi di una strategia completa per la protezione dei dati supportata da un ambiente di ripristino garantito e da efficaci capacità di sicurezza basate su ML/AI non solo per acquisire livelli di agilità e resilienza a prova di futuro, ma anche per velocizzare il ritorno alla normale operatività in seguito a eventuali attacchi.

Principali caratteristiche:

Ripristino da ransomware garantito tramite SLA : I clienti Pure Storage Evergreen//One vecchi e nuovi possono ora acquistare un servizio che garantisce la disponibilità di un ambiente storage pulito comprensivo di servizi tecnici e professionali per ripristinare l’operatività in seguito a un attacco in modo veloce, semplice, sicuro e su vasta scala. Evergreen//One garantisce una finestra temporale di una giornata lavorativa per la consegna di storage array puliti, 48 ore per finalizzare un piano di ripristino in qualunque momento avviato, una velocità di trasferimento dati di 8TiB/ora e la presenza di un tecnico onsite per l’erogazione di servizi professionali attraverso RMA. Dopo un attacco, gli array storage spesso vengono bloccati per indagini forensi da parte delle compagnie assicurative informatiche o dalle forze dell’ordine, lasciando le organizzazioni incapaci di ripristinare i dati dagli array infetti. Garantendo array puliti, Pure consente ai clienti un recovery più rapido.

Attraverso Pure1, la piattaforma SaaS per la gestione storage basata su ML/AI, i clienti possono sfruttare ora capacità AIOps per rilevare anomalie, effettuare valutazioni sulla protezione dei dati e configurare e gestire SafeMode in autonomia. Con i nuovi aggiornamenti self-service, gli utenti autorizzati possono eseguire anche upgrade trasparenti completamente automatizzati e protetti direttamente da Pure1. Un rilevamento migliorato delle anomalie permette alle aziende di identificare facilmente quando e dove avvengono modifiche rilevanti alle strutture dati, riducendo così i tempi di ripristino e minimizzando le perdite di informazioni. La nuova funzione di valutazione della protezione dei dati permette alle aziende di sottoporre a benchmark l'intera flotta Pure Storage rispetto alle principali best practice del settore ricavando insight pratici per ottenere una protezione completa. La nuova funzione self-service SafeMode PIN Multi Factor Authentication implementa un controllo sicuro e trasparente sugli accessi velocizzando il time-to-value attraverso la riduzione dei cicli di supporto e il controllo completo sulle policy SafeMode.

Uno storage guidato dagli SLA : Con una suite di sei SLA concorrenti e fondamenta che combinano l'agilità e la flessibilità del cloud storage pubblico con la sicurezza e le prestazioni di un'infrastruttura all-flash, Evergreen//One migliora continuamente il modo di memorizzare, mobilizzare e proteggere i dati. Tali SLA riguardano: Nessun downtime pianificato per aggiornamenti o manutenzione Uptime garantito del 99,9999% Buffer di capacità storage del 25% relativamente all'utilizzo Prestazioni storage senza rivali allineate al tier di servizio Efficienza energetica misurata mediante numero massimo di Watt per TiB Disponibilità garantita di un array pulito il giorno successivo a un attacco ransomware per un ripristino di successo

: Con una suite di sei SLA concorrenti e fondamenta che combinano l’agilità e la flessibilità del cloud storage pubblico con la sicurezza e le prestazioni di un’infrastruttura all-flash, Evergreen//One migliora continuamente il modo di memorizzare, mobilizzare e proteggere i dati. Tali SLA riguardano:

Un successo il nuovo livello di servizio garantito dedicato al ripristino da ransomware

“La necessità di raggiungere risultati di business più rapidamente sta diventando sempre più urgente a fronte dell’aumento dei cyberattacchi. Il nuovo ampliamento di Evergreen//One fornisce un’infrastruttura di data storage con resilienza integrata che aggiunge tranquillità per i clienti oltre alla flessibilità, all’efficienza e alle continue innovazioni che Pure garantisce da anni.”

Prakash Darji, VP e GM, Digital Experience Business Unit, Pure Storage

“Pure Evergreen//One propone un vero Storage as-a-Service che scala insieme a noi per rispondere alle esigenze dei moderni sistemi sanitari data-driven. Con il nuovo SLA dedicato al ripristino da ransomware, la nostra capacità di innovare la gestione end-to-end delle cure, migliorare i risultati dei pazienti e ridurre i costi amministrativi sarà rafforzata da una efficace strategia di ripristino in seguito ad attacchi ransomware.”

Kendra McCormick, Senior Manager of Infrastructure Engineering, HealthEdge

“Sfruttando il modello a consumo di Pure possiamo accompagnare i clienti attraverso questi tempi incerti semplificando i rinnovi e assicurando un valore costante a fronte dei loro investimenti. Con l’attuale enfasi su sostenibilità, sicurezza e scalabilità, la soluzione Pure Evergreen//One – che comprende ora SLA garantiti per tornare operativi in seguito a un attacco ransomware – risponde alle esigenze dei nostri clienti.”

Juan Orlandini, CTO, North America, Insight

“Gli obiettivi del business moderno richiedono una continua disponibilità dei dati, il che significa che in caso di perdita di applicazioni o informazioni i clienti devono essere in grado di completare il ripristino rapidamente senza interruzioni operative. La nostra partnership bidirezionale con Pure Storage ci permette di offrire un abbonamento all’innovazione con capacità di mitigazione del ransomware di livello enterprise garantendo ai nostri clienti affidabilità, velocità e prestazioni.”

Dave Russell, Vice President, Enterprise Strategy, Veeam