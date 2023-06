EMEA obiettivo principale del cyber crime

Stando ai risultati di un nuovo report pubblicato da Akamai Technologies, l’area EMEA risulta l’obiettivo principale del cybercrime per gli attacchi al web nel settore retail.

Il report Entering Through the Gift Shop: Attacks on Commerce rileva, infatti, che il retail si conferma come il settore più colpito dagli attacchi web, con oltre 14 miliardi di incursioni individuate a livello globale e 4,6 miliardi di attacchi nell’area EMEA.

Nella zona EMEA, il retail è, ad oggi, il settore verticale maggiormente attaccato, con la Germania che si posiziona al vertice di questa classifica. Ci sono stati vari fattori che hanno contribuito ad aumentare gli attacchi in Germania: il sostegno pubblico all’Ucraina, il continuo aumento degli attacchi LFI, Local File Inclusion che possono portare all’esecuzione di codice da remoto, a consentire l’accesso alla rete e a gravi violazioni, come gli attacchi ransomware e l’impatto di campagne negative sui social media.

Altri risultati evidenziati dal report sono:

I bot malevoli sono rivolti anche ai consumatori e il rapporto rileva che tra gennaio 2022 e marzo 2023, quelli che hanno attaccato il settore retail in area EMEA sono stati quasi 835 miliardi.

Nel settore retail in EMEA l’utilizzo di LFI è più di due volte superiore rispetto al vettore di attacco più vicino (59%).

Gli attacchi alle applicazioni web e alle API nel settore retail nell’area EMEA sono i più diffusi, con una percentuale del 51%, mentre i media video sono al secondo posto con il 13%.

Il 51% degli script usati dalle aziende di ecommerce dell’EMEA provengono da terze parti, un tasso notevolmente superiore rispetto alla quantità di script di altri settori (31%)

Per quanto riguarda i Paesi più colpiti nella zona EMEA, il Regno Unito si classifica al secondo posto, dopo la Germania, con 397 milioni di attacchi al web nel settore del retail.

La Germani in EMEA è solo il primo esempio

“Per sua propria natura, l’ecommerce è un dono per i cybercriminali. Offre un “tesoro” di dati sensibili dei consumatori che possono essere compromessi facilmente, visto che questo settore è meno regolamentato rispetto ad altri, nonostante necessiterebbe dello stesso livello di maturità in materia di sicurezza. La situazione del settore retail in Germania può essere considerata come un’indicazione di ciò che potrebbe avvenire: un insieme di fattori che potrebbero condurre in qualsiasi Paese a un picco di attacchi”, ha dichiarato Richard Meeus, Director of Security Technology and Strategy, EMEA, di Akamai.

“Le aziende dovrebbero essere più caute e proteggere la propria presenza digitale, in modo che i consumatori possano godere di un’esperienza di acquisto sicura e priva di bot. Inoltre, i consumatori dovrebbero seguire alcune regole chiave, come password sicure e aggiornamenti del software regolari, in modo da ridurre al minimo gli attacchi.”