SEW-EURODRIVE inaugura un nuovo Drive Center

SEW-EURODRIVE ha inaugurato un nuovo Drive Center di Caserta che include un Service Center e una DriveAcademy, con uffici tecnici e commerciali, sale per i training e un workshop dedicato a riparazioni, remanufacturing, mappature e altri servizi.

Con l’obiettivo di rafforzare la vicinanza con i propri partner del Sud Italia, il nuovo Drive Center inaugurato da SEW-EURODRIVE a Carinaro è una struttura moderna e tecnologicamente avanzata.

In linea con gli obiettivi di decarbonizzazione, digitalizzazione e decentralizzazione riassunti nel claim aziendale “Be SEWstainable!”, SEW-EURODRIVE ha realizzato il Drive Center di Caserta con l’intento di offrire una maggiore efficienza e un ridotto impatto ambientale. La nascita di questa nuova struttura risponde, infatti, alla necessità di essere maggiormente presenti nel Sud Italia, con servizi più efficienti e tempi di consegna ancora più rapidi, per consolidare i rapporti con i partner della zona e costruire insieme un futuro sostenibile.

SEW-EURODRIVE più vicina ai partner del Sud-Italia e attenta alla sostenibilità del business

Al fine di garantire maggiore connettività, flessibilità e un minor impatto su persone e ambiente, è fondamentale offrire servizi che consentano di ridurre gli sprechi, prolungare l’affidabilità dei componenti di automazione e riutilizzare le risorse disponibili. Con il suo Service Center interno, il nuovo Drive Center di Caserta mette a disposizione tutti i servizi per garantire la massima affidabilità dei componenti e prolungare la vita utile dei sistemi di automazione, nel rispetto dell’ambiente.

“Siamo davvero entusiasti dell’apertura del nostro nuovo DriveCenter”, afferma Giovanni Vinciguerra, Regional Manager del DriveCenter di Caserta. “Più di cinquant’anni fa abbiamo iniziato ad offrire il nostro supporto tecnico e commerciale nel Sud Italia, un territorio estremamente variegato nel quale, con tanto impegno e dedizione, siamo riusciti sempre più a radicarci. Con questa nuova struttura, moderna, ampia e in una posizione agevole per i nostri clienti, ci poniamo l’obiettivo di consolidare ed accrescere ancora di più la presenza nel Sud Italia, arricchendo la nostra proposizione con una gamma di servizi che consentiranno di soddisfare meglio le esigenze dei nostri clienti. Siamo davvero felici di poter essere ancora più vicini a loro”.

Il nuovo Drive Center offre tutte le soluzioni e i servizi SEW-EURODRIVE su misura per l’intero ciclo di vita dell’impianto:

Remanufacturing

Mappatura degli impianti

Riparazioni e modifiche

Condition monitoring

Assemblaggio in urgenza

Parti di ricambio

Pick Up and Delivery Service

Ispezione, manutenzione impianti e Retrofit

Training e formazione tecnica.

Motoriduttori come nuovi in soli sette giorni lavorativi

Con il programma di remanufacturing Up To Next, i motoriduttori tornano come nuovi in soli sette giorni lavorativi, con la stessa qualità, prestazioni ripristinate ed una garanzia di due anni.

Grazie all’analisi sull’installato è possibile individuare i componenti critici per i quali è essenziale avere un ricambio in magazzino. Il servizio di mappatura con soluzioni di Streamline prevede sia la gestione che il controllo dei ricambi a magazzino.

Con l’obiettivo di garantire al cliente la massima produttività, il servizio di riparazioni di SEW-EURODRIVE comprende riparazioni urgenti su richiesta oppure ordinarie, sia presso il Drive Center che direttamente in loco, oltre ad eventuali adeguamenti personalizzati e modifiche in base alle esigenze specifiche con l’emissione della rispettiva documentazione elettronica.

È inoltre sempre attivo il servizio di Condition monitoring tramite la web app APPredict per monitorare lo stato di salute del motoriduttore e conoscere la durata effettiva dell’olio, della temperatura di lavoro e dei dati vibrazionali. Con APPredict è più semplice dare priorità ai componenti che evidenziano una variazione dei valori standard e avviare le relative procedure manutentive, con l’obiettivo di migliorare la produttività e ottimizzare i processi riducendo i costi di gestione.

Nel nuovo Drive Center di Caserta anche un servizio di assemblaggio in urgenza

In caso di necessità urgente di parti di ricambio o di motori e componenti elettronici, il nuovo Drive Center di Caserta è in grado di assemblare il componente e consegnarlo nello stesso giorno di invio dell’ordine. Il servizio di assemblaggio in urgenza consente di ridurre il tempo di inattività del sistema o dell’impianto e di garantirne una maggiore affidabilità.

Il Drive Center assicura anche l’immediata disponibilità e fornitura delle parti di ricambio originali SEW-EURODRIVE.

Inoltre, il servizio Pick Up and Delivery Service garantisce un rapido ritiro e controllo dei componenti grazie al Pick Up Box, che permette al cliente di decidere quando e dove eseguire il ritiro del contenitore, consegnato in comodato d’uso gratuito, e la successiva consegna.

Il personale di assistenza qualificato di SEW-EURODRIVE si prende cura di tutto il necessario: dalla fornitura del Pick-Up Box per il ritiro al trasporto, fino alla consegna di un nuovo contenitore.

Il nuovo Drive Center offre anche servizi di ispezione e manutenzione impianti, oltre al Retrofit, che permette di intervenire per modernizzare l’impianto mediante l’integrazione delle più moderne tecnologie di azionamento che ne migliorano la disponibilità e la sicurezza.

Per permettere ai clienti di conoscere le funzionalità, le modalità di installazione e di manutenzione dei prodotti SEW-EURODRIVE, il Drive Center offre infine corsi tecnici di formazione e di aggiornamento. Oltre alle sessioni di apprendimento in presenza presso la DriveAcademy, sono disponibili anche opportunità di apprendimento digitale gratuite, accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.