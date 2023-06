CorporateTax 2023, il mondo fiscale si confronta

Si svolge oggi a Milano l’incontro #CorporateTax 2023, Legislazione Fiscale, Digitalizzazione, Trasformazione: Scenari Globali e Impatti Locali nell’Era dell’Amministrazione Fiscale 3.0.

L’incontro, organizzato da Global Symposium, vede la partecipazione di numerosi e prestigiosi Tax Directors di Grandi Aziende e di Multinazionali che si confronteranno in varie sessioni di lavoro.

Andrea Ferrara, associate director sales SME and Large Accounts di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, sponsor dell’evento, sottolinea come la digitalizzazione delle tax operation sia oggi sempre più importante: “La pervasività del digitale ha raggiunto anche il mondo del fiscale regalando automazione, velocità e dati, tanti dati. I Tax Director vivono una stagione di grande evoluzione del loro ruolo che diventa sempre più centrale e strategico. Le innovazioni Wolters Kluwer anche nel campo fiscale apportano vantaggi in termini di aumento dell’efficienza, della performance e della riduzione dei rischi.”

Nel corso del convegno #CorporateTax 2023 verranno appunto condivisi esempi concreti di automazione dei processi fiscali nell’ambito della Tax Compliance.

Il confronto tra i manager dell’area fiscale consentirà l’approfondimento sulle dinamiche che influenzano la trasformazione del panorama fiscale internazionale. Sarà fondamentale che i professionisti tengano il passo e si preparino per i principali cambiamenti legislativi aggiornandosi sull’origine, l’evoluzione, lo stato dell’arte e il futuro delle misure e capiscano quale sarà l’impatto per le loro aziende.

Manager di aziende del calibro di Bernoni Grant Thornton, Bolton Group, Fineco Bank, Italgas, Novartis, Renantis, SEA, Siemens, Vodafone Automotive approfondiranno durante #CorporateTax 2023 argomenti quali lo stato dell’arte sulla legislazione fiscale europea, gli incentivi digitali e l’evoluzione della digitalizzazione nel mondo fiscale, le implementazioni pratiche di governance e risk management, le tecnologie e strategie a supporto della trasparenza fiscale, il ruolo dell’evoluzione tecnologica sulla sostenibilità, la compliance, gli obblighi e le sfide nel mercato digitale, la generale digitalizzazione delle Tax Operations.

Apertura e chiusura della giornata #CorporateTax 2023 sarà di Laura Greco, Head Of Tax Vodafone.