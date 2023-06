La rete elettrica con Minsait si controlla dal cloud

Minsait ha presentato l’implementazione del primo sistema SCADA al mondo che consentirà di gestire e monitorare dal cloud le infrastrutture critiche dell’intera rete elettrica di un Paese. Il progetto, sviluppato in collaborazione con ENERGUATE, l’azienda elettrica del Guatemala e la più grande dell’America Centrale, consentirà di rilevare in modo più rapido, accurato e a basso costo gli incidenti nel servizio elettrico, grazie all’aggiornamento del sistema SCADA PRISM di Minsait ACS, l’unità di Minsait negli Stati Uniti, con una versione di ultima generazione che sarà implementata nell’infrastruttura cloud di Amazon Web Services (AWS).

Il nuovo SCADA PRISM incorpora le migliori pratiche di progettazione dell’esperienza utente (UX) e di gestione delle informazioni critiche per la supervisione e il controllo dello stato operativo dei diversi elementi della rete di distribuzione elettrica del Guatemala, che è lunga quasi 80.000 chilometri e fornisce il servizio elettrico a più di 2,2 milioni di clienti nel Paese.

La rete elettrica verso una risoluzione problemi più rapida

Questa nuova versione del sistema migliorerà significativamente i tempi di risoluzione degli incidenti grazie a una più rapida identificazione delle anomalie degli asset e a una diagnostica semplificata. Includerà rappresentazioni chiare e intuitive dello stato della rete e informazioni contestuali aggiuntive per aumentare la produttività degli operatori. Un altro importante contributo sarà la possibilità di incorporare tecnologie avanzate di analisi e intelligenza artificiale per facilitare l’apprendimento e il miglioramento continuo del processo decisionale, con un impatto positivo sulla riduzione dei tempi di interruzione della fornitura e degli indici di qualità del servizio.

Riduzione del 50% dei costi infrastrutturali

Minsait ACS sta lavorando con AWS per stabilire il dimensionamento e le specifiche dell’infrastruttura Cloud che consentirà a ENERGUATE di implementare rapidamente l’infrastruttura tecnologica di cui ha bisogno, consentendo l’allocazione automatica delle risorse e trasformando i costi fissi in costi variabili grazie al pagamento in base al consumo.

L’implementazione di questo tipo di soluzione cloud ridurrà i costi di investimento iniziale fino al 50% e i costi di aggiornamento dell’infrastruttura della stessa percentuale. Inoltre, faciliterà il funzionamento delle infrastrutture critiche secondo i più alti standard di sicurezza dei dati e della privacy per proteggere informazioni, identità, applicazioni e dispositivi.

Altri vantaggi della soluzione Minsait ACS sono la riduzione delle attività in loco nell’esecuzione dei progetti e la riduzione dei costi di formazione e addestramento grazie alla nuova esperienza utente e all’architettura del sistema. Inoltre, il sistema è altamente scalabile, il che ne consentirà l’utilizzo in distributori di diverse dimensioni.