ESET PROTECT si potenzia con OPSWAT

ESET ha siglato una partnership con OPSWAT, specialista mondiale nelle soluzioni di cybersecurity per infrastrutture critiche IT, OT e ICS, per integrare la gestione delle vulnerabilità e delle patch nella piattaforma ESET PROTECT.

In particolare, ESET Vulnerability and Patch Management è stato integrato sia nell’attuale ESET PROTECT Complete sia nel nuovo livello di offerta, denominato ESET PROTECT Elite. Lo scopo è proteggere in maniera più efficace le piccole e medie imprese che faticano a stare al passo con le minacce in costante evoluzione e per garantire che i loro sistemi siano correttamente aggiornati.

Grazie alla gestione centralizzata dalla console ESET PROTECT Cloud, le aziende possono valutare facilmente le minacce alla sicurezza e gestire le patch sull’intera rete, assicurando il rilevamento e la correzione tempestiva delle ultime vulnerabilità zero-day. La scansione automatica e un’ampia gamma di opzioni di filtraggio consentono alle organizzazioni di identificare e concentrarsi rapidamente sui problemi di sicurezza più importanti. Inoltre, grazie alle opzioni di patching automatico e manuale, le aziende possono assicurarsi che gli endpoint siano aggiornati tempestivamente con le ultime patch di sicurezza.

PMI in difficoltà nel gestire patch e aggiornamenti di rete

“A causa delle inefficienze delle soluzioni tradizionali, molte PMI hanno difficoltà a gestire le patch e gli aggiornamenti su tutta la rete. Questo rende i loro endpoint vulnerabili agli attacchi. Inoltre, trovano difficile identificare e dare priorità alle vulnerabilità in base alla gravità“, commenta Michal Jankech, Vice President of SMB and MSP Segment di ESET. “Le PMI desiderano una soluzione facile da usare che le tenga al sicuro. Le politiche di patch personalizzabili di ESET Vulnerability and Patch Management offrono alle aziende di tutte le dimensioni flessibilità e controllo, in modo che i loro endpoint possano essere tempestivamente sottoposti a patch ottimali. Ciò consente di ridurre al minimo il rischio di attacchi e di aderire a requisiti sempre più stringenti in materia di cybersecurity, oltre a soddisfare gli standard richiesti per varie certificazioni ISO.”

ESET Vulnerability and Patch Management analizza migliaia di applicazioni di uso comune, come Adobe Acrobat, Mozilla Firefox e Zoom Client, alla ricerca di oltre 35.000 vulnerabilità ed esposizioni comuni. Le scansioni automatiche possono essere programmate utilizzando impostazioni completamente personalizzabili. Le vulnerabilità possono essere filtrate e classificate in base allo score di esposizione, alla gravità e al punteggio nel tempo. Attraverso la console basata su cloud di ESET PROTECT Platform, le aziende possono creare report relativi ai software più vulnerabili e ai dispositivi interessati. La piattaforma vanta un supporto multilingue e una richiesta minima di infrastruttura IT.

Con ESET Vulnerability and Patch Management aggiornamenti immediati

La soluzione fornisce un inventario di patch in costante evoluzione che riporta il nome della patch, versione dell’applicazione, CVE, gravità/importanza della patch e applicazioni interessate. Le aziende possono eseguire aggiornamenti immediati e iniziare il patching tramite impostazioni personalizzabili o manualmente non appena viene identificata la patch necessaria.

Possono semplificare ulteriormente il processo di patch dando priorità alle risorse critiche e programmando il resto in orari non di punta per evitare interruzioni. Le organizzazioni possono sfruttare la funzionalità multitenancy di Vulnerability and Patch Management per avere una visibilità completa sull’intera rete, pur concentrandosi su un’area specifica.

La piattaforma unificata di cybersecurity ESET PROTECT, è una console cloud single-pane-of-glass che offre visibilità e gestione centralizzati. ESET PROTECT integra le funzionalità di prevenzione, rilevamento e risposta alle violazioni con i servizi gestiti e professionali leader del settore e con attività di threat intelligence. È semplice, modulare, adattabile e continuamente aggiornata.

Cinque livelli di offerta con ESET PROTECT Elite

Con il debutto di ESET PROTECT Elite, sono ora disponibili cinque livelli di offerta, tutti gestibili attraverso la piattaforma ESET PROTECT, adatti alle aziende di tutte le dimensioni:

– ESET PROTECT Entry – una soluzione entry-level che include protezione degli endpoint, sicurezza dei server e la console ESET PROTECT Cloud.

– ESET PROTECT Advanced – offre una protezione elevata degli endpoint con una tecnologia di difesa avanzata dalle minacce (sandbox) e la crittografia completa del disco.

– ESET PROTECT Complete – include la nuova funzionalità ESET Vulnerability and Patch Management, la protezione delle applicazioni cloud e la sicurezza della posta elettronica per ridurre al minimo i rischi informatici.

– Il nuovo ESET PROTECT Elite – offre una maggiore visibilità e una riduzione dei rischi informatici, ESET Vulnerability and Patch Management, la funzionalità nativa di extended detection and response (XDR) di ESET e un solido sistema di autenticazione multi-fattore.

Interruzioni e costi per le aziende ridotti al minimo

“Con la continua evoluzione dei cyberattacchi e la crescente complessità del settore, le nostre offerte di livello enterprise si sono evolute per riflettere le mutate esigenze aziendali e un panorama di minacce in evoluzione“, aggiunge Jankech. “Le aziende hanno sempre più difficoltà a rilevare e a correggere tempestivamente le vulnerabilità e tenere il passo con i criminali informatici. Noi siamo qui per aiutarle. Con il lancio di ESET Vulnerability and Patch Management, forniamo una via rapida per la risoluzione dei problemi, contribuendo a ridurre al minimo le interruzioni e i costi per le aziende.”

“Siamo entusiasti di questo nuovo traguardo nella collaborazione di lunga data con ESET. L’azienda ha dimostrato una leadership costante nell’offrire sicurezza d’avanguardia al mercato delle PMI. La nostra tecnologia per gli endpoint contribuisce a proteggere oltre 150 milioni di dispositivi in tutto il mondo attraverso i nostri partner enterprise. ESET è un partner perfetto per valorizzare la nostra tecnologia nel mercato delle PMI“, ha commentato Chad Loeven, Vice President of Business Development di OPSWAT.