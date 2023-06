CSI Piemonte e Maggioli migrano la PA sul cloud

CSI Piemonte e Gruppo Maggioli hanno stipulato un importante accordo che permetterà all’azienda italiana di qualificare le sue soluzioni applicative SaaS sul Cloud Marketplace dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – ACN, utilizzando anche il cloud del CSI, Nivola.

Gli operatori di mercato che offrono soluzioni applicative hanno infatti la possibilità di scegliere il cloud Nivola, realizzato dal Consorzio, per migrare le applicazioni nella modalità richiesta dal PNRR, ovvero in SaaS, Software-as-a-Service.

Il CSI ha predisposto una specifica offerta rivolta al mercato dei fornitori di soluzioni applicative affinché possano qualificare su ACN Cloud Marketplace le loro soluzioni e quindi fornirle ai loro clienti, complete dei servizi cloud del CSI. In questo modo gli enti possono contare su un cloud pubblico, open source, localizzato in Italia che garantisce elevati standard di sicurezza nazionali e internazionali e in linea con gli stringenti requisiti richiesti da AGID e ACN.

Tra CSI Piemonte e Gruppo Maggioli una collaborazione a supporto delle PA

“Siamo molto soddisfatti di aver stipulato questo accordo” ha dichiarato Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte. “L’offerta di soluzioni SaaS qualificate sul nostro cloud Nivola, oltre ad ampliare il mercato dei servizi cloud del CSI, potrà anche determinare un rafforzamento della strategia regionale di community cloud, abilitando al contempo economie di scala. Nivola costituisce un asset importante per le PA ed essendo indipendente dalle multinazionali del cloud è una soluzione particolarmente coerente con gli obiettivi di sovranità digitale, sicurezza e proprietà pubblica dei dati.”

“L’obiettivo condiviso è chiaro: migrare al cloud tutta l’Amministrazione Pubblica italiana. È da questa consapevolezza che nascono accordi volti a massimizzare l’effetto della transizione digitale – afferma Paolo Maggioli, CEO del Gruppo Maggioli, che prosegue –. L’accordo con il CSI Piemonte, infatti, rientra all’interno di un percorso di collaborazione avviato da Maggioli a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, per attuare sinergie funzionali a uno sviluppo responsabile. Quale importante player del settore ICT nell’ambito della fornitura di soluzioni per la trasformazione digitale, il Gruppo Maggioli è coinvolto in prima linea per quando riguarda il PNRR e l’impatto positivo che lo sviluppo tecnologico può apportare nella vita dei cittadini, l’accordo segue effettivamente questa linea in coerenza con l’intento di creare e diffondere valore.”