Enterprise Digital Twin in un webinar

L’Enterprise Digital Twin (EDT) è un approccio tecnologico emergente che consente di creare una replica digitale di un’intera organizzazione, compresi i suoi processi, sistemi, infrastrutture, ed elementi di governance.

I professionisti del mondo Risk & Compliance possono davvero trarre maggior beneficio dagli strumenti tecnologici innovativi come questo.

I file Excel, o i tool GRC, non sono più sufficienti

Per essere vincenti, infatti, serve un approccio olistico ai dati di governance in azienda per riprodurne un vero e proprio digital twin a supporto dell’operatività quotidiana delle funzioni di controllo.

Il 29 giugno attraverso un webinar, curato da Mega International in collaborazione con Nexid, le aziende avranno modo di capire come allineare conformità, controllo interno e modellazione dei processi aziendali.

Il webinar in tema Enterprise Digital Twin permetterà, tramite un’introduzione teorica e un approfondimento pratico, di scoprire i benefici specifici di un approccio EDT per le funzioni di Risk & Compliance e di come l’Enterprise Digital Twin possa aiutare i professionisti ad assicurare una gestione efficace del rischio integrando il controllo interno e la conformità con i processi aziendali.

L’integrazione in tutto il ciclo di vita del processo aziendale migliora l’efficienza e la conformità alle normative. Basato su una singola piattaforma integrata MEGA HOPEX, questo approccio orientato ai processi aziendali aiuta anche a ridurre il rischio operativo, migliorare la qualità dei processi, ridurre i costi, rompere i silos e ottimizzare la collaborazione tra i dipartimenti.

Enterprise Digital Twin: appuntamento dalle 11 alle 12

La scaletta dell’evento messo a punto da Mega International in collaborazione con Nexid sarà così organizzata: