ENISA: c’è anche BeDisruptive

Dopo essere entrata in FIRST, Forum for Response to Incidents and Security Teams, BeDisruptive, la boutique tecnologica specializzata in cybersecurity, è entrata a far parte di ENISA, l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Informatica. Dallo scorso 1 giugno, i SOCs dell’azienda situati a Roma e Madrid sono diventati membri del selettivo elenco che elabora l’Agenzia.

Ciò rafforza la posizione di BeDisruptive nel mercato europeo della sicurezza informatica, confermando la sua posizione di rilievo nel settore. Questa adesione rappresenta un ulteriore passo nella strategia dell’azienda di far parte di forum e associazioni dove si riuniscono i principali attori del settore, dopo aver formalizzato la già citata entrata nel gruppo di team di sicurezza internazionali come FIRST, TF-CSIRT, la Rete Nazionale SOC del Centro Criptologico Nazionale spagnolo e nel Forum CSIRT.

ENISA: 556 membri di cui 36 in Italia

L’elenco delle aziende che aderiscono a ENISA viene utilizzato come directory pubblica per dare visibilità ai team di risposta alle emergenze informatiche di ogni Paese. Attualmente, ENISA conta un totale di 556 team CSIRT, 36 dei quali in Italia.

“L’adesione a ENISA ci pone accanto ad altri team di risposta a incidenti a livello nazionale e internazionale e ci permette di guadagnare visibilità per collaborare con enti pubblici e privati a livello europeo. In effetti, ENISA stessa utilizzerà l’elenco di aziende aderenti per verificare la disponibilità dei gruppi di risposta a incidenti in caso di eventi di sicurezza importanti“, afferma Giovanni Toscani, Italy SOC Director di BeDisruptive.

Presente a Roma, Madrid, Panama City e prossimamente a Milano e Washington, BeDisruptive aiuta a proteggere le informazioni e gli asset dei propri clienti limitando efficacemente le minacce reali e potenziali, in modo da poter avanzare con la sicurezza informatica nella transizione digitale verso un futuro senza limiti. La società è specializzata nei settori bancario, sanitario, energetico e della pubblica amministrazione.