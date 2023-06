Data4 continua gli investimenti in Italia

Data4 ha annunciato agli stakeholder istituzionali l’ambizione del Gruppo di perseguire un importante piano di espansione in Italia e in Europa.

Il piano rappresenta un impegno a lungo termine per rafforzare la presenza sul territorio dove il Gruppo, pioniere sul mercato, mira a costruire partnership strategiche. Obiettivo: implementare la propria crescita economica attraverso lo sviluppo di campus di data center sostenibili. Il tutto grazie all’investimento di importanti risorse nell’utilizzo del green concrete, e in soluzioni tecnologiche all’avanguardia per l’efficientamento energetico delle infrastrutture, che già oggi sono alimentati da fonti di energia 100% rinnovabile.

Importanti investimenti per espandere il campus italiano di Data4

Il piano di espansione Data4 risponde infatti ad una crescente domanda del mercato che necessita più data center per abilitare la digitalizzazione del Sistema Paese. Dalla dematerializzazione della pubblica amministrazione, della sanità e del settore accademico e finanziario, non può esistere una digital economy senza le opportune infrastrutture fisiche che ne permettano la messa a terra.

Lo ha ribadito Data4 in occasione del Gala del Farnèse d’Or, evento promosso dalla CCI France Italie – Camera di Commercio franco-italiana, che si è svolto a Palazzo Farnese per celebrare l’entrata in vigore, a febbraio 2023, del “Trattato del Quirinale”, un accordo firmato da Italia e Francia con l’obiettivo di approfondire e potenziare la collaborazione a supporto di vari settori di business. Per Data4, il Trattato rappresenta una leva strategica per stringere sinergie con partner istituzionali nazionali ed internazionali di rilievo, e rafforzare la cooperazione bilaterale. Quest’ultima particolarmente significativa data la vicinanza geografica, il legame storico e culturale, nonché la presenza di importanti partnership economiche e politiche tra i due Paesi.

Italia e Francia unite in una visione comune di innovazione e sostenibilità

“In virtù del nostro ruolo di leader europeo nel mercato dei data center, rinnoviamo il nostro impegno ad investire in Italia, sempre con un occhio alla sostenibilità. Siamo orgogliosi di aver preso parte al Gala del Farnèse d’Or per la seconda volta. Per noi è stata l’opportunità per confermare l’importanza di una collaborazione fruttuosa tra Italia e Francia promuovendo una visione comune su innovazione e sviluppo sostenibile delle infrastrutture strategiche.” afferma Olivier Micheli, CEO di Data4 Group.

Davide Suppia, Country Director e Vice President Sales di Data4 Italia ha commentato: “L’Italia è un Paese dove la digitalizzazione sta avendo un’accelerazione importante grazie ai fondi PNRR. E le infrastrutture data center sono pilastri chiave per sostenere questa crescita. Parliamo di un mercato da 8 miliardi di euro, che oggi funziona però ancora con dinamiche di un settore ‘emergente’. Nell’ottica di creare sinergie funzionali al riconoscimento e alla comprensione del nostro ruolo per la crescita economica del Paese, da inizio anno siamo membri fondatori di IDA – Italian Data Center Association, la prima ed unica associazione di categoria dedicata agli operatori del mercato data center in Italia che sarà un’occasione per lavorare insieme agli altri player di riferimento per fare Sistema”