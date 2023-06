OpenAI: nuova suite di connettori da Qlik

Qlik presenta una nuova suite di connettori OpenAI con l’obiettivo di aiutare i propri clienti ad utilizzare in modo trasparente e sicuro i contenuti di Intelligenza Artificiale Generativa e supportare un’ampia gamma di casi d’uso di analisi e automazione del cloud. Espandendo il solido set di funzionalità native di Intelligenza Artificiale (AI), Machine Learning (ML) e Natural Language Processing (NLP) di Qlik, i connettori OpenAI offrono la potenza dell’IA generativa direttamente all’interno della soluzione, riportando ricchi contenuti contestuali attraverso un’esperienza con ChatGPT per migliorare i dati e le informazioni nelle applicazioni e nelle automazioni di Qlik.

“L’AI generativa è un’evoluzione trasformativa nel mercato e gli utenti sono giustamente entusiasti di questo potenziale per aumentare le proprie analisi e processi con dati esterni rilevanti”, ha dichiarato James Fisher, Chief Strategy Officer di Qlik. “I nuovi connettori OpenAI si basano sulla nostra lunga storia di abilitazione ai clienti con funzionalità AI, ML e NLP direttamente all’interno di Qlik. Questi connettori sono solo i primi elementi della nostra strategia a lungo termine per aiutare le organizzazioni a migliorare la propria gamma completa di dati e capacità di analisi con l’intelligenza artificiale generativa, nonché supportare le loro iniziative di intelligenza artificiale generativa con il nostro portafoglio leader di mercato di soluzioni di integrazione, qualità e governance dei dati”.

Qlik ha recentemente mostrato il potenziale della combinazione dell’Intelligenza Artificiale Generativa e Qlik con una dimostrazione al QlikWorld, durante la quale è stata utilizzata ChatGPT per ottenere insight all’interno di Qlik Cloud. La sessione ha mostrato come l’AI Generativa possa integrare una vasta gamma di casi d’utilizzo, dall’aggiunta di set di dati esterni all’analisi, all’espansione del contesto con letture in linguaggio naturale e alla formulazione di domande che forniscono nuove informazioni dai dati.

“Oggi le organizzazioni utilizzano attivamente l’AI predittiva e classica e accelerano la loro sperimentazione con l’AI Generativa in tutti i casi d’utilizzo, compresi quelli nell’analisi dei dati, nel supporto decisionale e nell’automazione”, ha affermato Dan Vesset, Group VP of Data and Analytics Research di IDC. “I nuovi connettori OpenAI di Qlik forniscono alle organizzazioni gli strumenti utili da incrementare nel lavoro dei loro analisti e sviluppatori, consentendo al contempo alle organizzazioni di stabilire i controlli e la governance necessari per sfruttare appieno questa più recente tecnologia”.

La disponibilità dei connettori OpenAI di Qlik è la prima di una serie pianificata di servizi e soluzioni che sfrutteranno l’approccio alla piattaforma aperta di Qlik per aiutare clienti e partner a innovare e ottenere maggiore utilizzo e valore dai loro dati con l’intelligenza artificiale generativa. La suite di connettori OpenAI include: