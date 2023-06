Boldyn Networks verso un unico team

Boldyn Networks ha annunciato il lancio ufficiale del suo nuovo brand, caratterizzato da un focus costante sulla fornitura di tecnologie wireless di nuova generazione.

In qualità di provider di network di neutral host a livello mondiale, Boldyn Networks riunisce pensatori innovativi, audaci e dinamici provenienti da sei aziende a livello mondiale. Questi vantano anni di esperienza a supporto di clienti del settore pubblico e privato. Con una brand idenity unica, generata da immagini create dall’intelligenza artificiale, il nuovo gruppo sta rapidamente incrementando il suo impatto positivo sul settore.

Boldyn Networks punta al futuro interconnesso

“Oggi è una giornata entusiasmante per noi di Boldyn Networks, che ci vede impegnati a riaffermare la nostra vision innovativa: sbloccare la miriade di possibilità offerte da un futuro interconnesso. Lo step successivo di questo percorso ci permetterà di distinguerci da qualsiasi altro operatore del settore”, ha affermato Igor Leprince, Group CEO di Boldyn Networks. “Nessun’altra azienda ha realizzato progetti tanto ampi come quelli che abbiamo implementato noi come entità combinata, senza dimenticare la loro grande portata. Adesso, come un unico team, abbiamo obiettivi molto ambiziosi e puntiamo a realizzare i progetti esistenti e a continuare a crescere sempre più nei prossimi cinque anni”.

Una singola strategia per grandi progetti

La forza delle aziende che si riuniscono sotto il marchio Boldyn Networks è già visibile. Infatti, l’azienda è stata selezionata per realizzare nuovi progetti di advanced network, tra cui:

I Cleveland Cavaliers – Boldyn Networks sta realizzando una rete multi-carrier all’avanguardia, dotata di un’avanzata tecnologia DAS per il Rocket Mortgage FieldHouse in Ohio, Stati Uniti, sede della squadra di basket NBA dei Cleveland Cavaliers. Il network offrirà una connettività 5G ultraveloce ai tifosi che assistono alle partite e agli eventi. La rete supporterà tutte le bande dello spettro 5G, tra cui 2,5GHz e C-band, garantendo una connessione senza soluzione di continuità.

– Boldyn Networks sta realizzando una rete multi-carrier all’avanguardia, dotata di un’avanzata tecnologia DAS per il Rocket Mortgage FieldHouse in Ohio, Stati Uniti, sede della squadra di basket NBA dei Cleveland Cavaliers. Il network offrirà una connettività 5G ultraveloce ai tifosi che assistono alle partite e agli eventi. La rete supporterà tutte le bande dello spettro 5G, tra cui 2,5GHz e C-band, garantendo una connessione senza soluzione di continuità. first direct arena – Boldyn Networks è un partner di lungo periodo di ASM Global nella progettazione e nel miglioramento dei servizi di connettività per le sue venue dedicate all’entertainment. Boldyn Networks implementerà una nuova rete wireless multi-carrier 5G nella First Direct Arena di Leeds, uno degli asset di ASM Global che conta un massimo di 13.000 posti a sedere. La rete host neutrale offrirà agli ospiti una connessione mobile high-speed, high-capacity, indipendentemente dal loro operatore.

Per Boldyn Networks focus su 4 pilastri

Questi aggiornamenti fanno seguito a quelli recenti relativi alle implementazioni di connettività 5G nella nuova venue musicale all’avanguardia di Nashville Yards, con una capacità di 4.500 posti. Ma anche nella futura sede iconica Olympia di Londra, che dovrebbe ricevere oltre 10 milioni di visitatori all’anno.

Tutti questi progetti rafforzeranno il focus strategico di Boldyn Networks su quattro pilastri: trasporti connessi, venue e aziende connesse, network di nuova generazione, città e comunità connesse.

Nel quadro del suo percorso di trasformazione, l’azienda si impegna a offrire una connettività avanzata che possa dare forma alle smart community del futuro in modo sostenibile e responsabile.

L’azienda è impegnata a colmare il digital devide attraverso una collaborazione continua con i partner e un focus particolare si partenariati pubblico-privati. La partecipazione al progetto LinkNYC, la più grande rete Wi-Fi pubblica e gratuita all’aperto degli Stati Uniti. Ma anche la partnership a lungo periodo con Transport for London come pilastro centrale della connettività sotterranea 4G/5G e dei servizi di emergenza di Londra. Nonché il coinvolgimento nello sviluppo della smart city di Sunderland, che testimoniano la view di Boldyn Networks volto allo sviluppo di un ecosistema unico per le comunità connesse.

Boldyn Networks vanta un team di 800 dipendenti che condividono l’obiettivo a lungo termine di sbloccare la miriade di possibilità generate da un futuro interconnesso per tutti. Questo obiettivo, unito a un portafoglio di soluzioni 4G LTE, 5G, Wi-Fi e in fibra ottica, rende l’azienda il partner ideale per progettare, costruire, possedere e gestire reti critiche negli ambienti più difficili.