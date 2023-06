Reply: nasce “Retail Omnichannel Accelerator”

Retail Reply, società del gruppo Reply specializzata nel supportare i clienti nella trasformazione digitale, presenta “Retail Ominichannel Accelerator”, un framework per la gestione degli ordini e l’ottimizzazione dei processi di vendita al dettaglio all’insegna dell’omnicanalità.

L’acceleratore sviluppato da Retail Reply, specificamente per il mercato italiano, si basa sull’implementazione di una piattaforma che integra un’architettura data-driven, basata sull’apprendimento automatico e sui microservizi, con le operazioni di back-end dei punti vendita e con i tipici processi omnichannel.

Un unicum sul mercato che guida la gestione smart della disponibilità delle scorte, la gestione degli ordini e il promotion engine.

Il principale beneficio di Retail Ominichannel Accelerator è supportare i processi omnicanale end-to-end per rispondere al mutevole panorama retail e all’evoluzione delle abitudini dei clienti. I rivenditori sono quindi in grado di creare un’esperienza di brand continuativa attraverso negozi fisici e canali online, includendo la possibilità di gestire l’acquisto, il ritiro, la spedizione e la restituzione degli articoli on line e in negozio. La soluzione permette, inoltre, di raccogliere dati in tempo reale, gestire l’inventario e l’assortimento e abilitare la gestione multispedizione.

Integrando i servizi di Salesforce Commerce Cloud e AWS, Retail Reply garantisce un approccio multiservizio, offrendo la flessibilità di lavorare su una piattaforma integrata con qualsiasi provider di servizi cloud. Tutto questo crea vantaggi significativi sia in termini di scalabilità che di affidabilità.

Prima ancora del lancio ufficiale, diverse aziende hanno sperimentato e integrato Retail Omnichannel Accelerator in particolare nel settore fast fashion, dove la gestione di magazzino e il movimento delle scorte sono sempre più complessi e strategici. Il servizio di forecasting della piattaforma permette inoltre di determinare la previsione della domanda in base a serie storiche di ordini di vendita o spedizione legati ad uno specifico periodo temporale o ad una singola iniziativa di vendita (Black Friday…), attributi di prodotto (stagionalità…), strumenti di marketing (sconti…).

“L’ottimizzazione è un fattore chiave della vendita al dettaglio e attraverso l’unicità della nostra soluzione vogliamo fornire un servizio flessibile di collegamento tra punti fisici e digitali, con sistemi legacy e veloci. ” ha dichiarato Elena Previtera, Senior Partner di Reply ”Nel lungo termine l’Omichannel Accelerator è pensato per offrire la possibilità di scalare sia orizzontalmente che verticalmente, sfruttando i dati in tempo reale lungo tutta la value chain, per migliorare la gestione degli approvvigionamenti e le previsioni di domanda.”