Eurazeo finanzia la crescita di MEGA

MEGA International ha annunciato la firma di un finanziamento “unitranche” con Eurazeo per accelerare la propria crescita a fianco dei suoi azionisti storici, tra cui, in particolare, la società di investimento Gimv. Quest’ultima, giusto ricordarlo, conta attualmente 1,5 miliardi di euro di asset in gestione e annovera circa 60 aziende nel suo portafoglio.

Eurazeo, società di investimento specializzata a livello mondiale che gestisce oltre 35 miliardi di euro di asset diversificati, ha scelto MEGA per il suo track record di crescita negli ultimi anni. Ma anche per la sua posizione di leadership tecnologica nel campo dell’Enterprise Architecture e per la sua capacità di riunire business, IT, dati e gestione del rischio in un’unica piattaforma SaaS integrata HOPEX.

Questo finanziamento consentirà a MEGA di accelerare lo sviluppo tecnologico e commerciale attraverso investimenti nell’intelligenza artificiale a supporto della trasformazione aziendale. Con una forte posizione negli Stati Uniti, MEGA intende continuare a svilupparsi in questo territorio dove il mercato dell’Enterprise Architecture è in rapida crescita.

MEGA orgogliosa della fiducia accordatagli da Eurazeo

“MEGA International ci ha convinto del suo potenziale di crescita forte e sostenibile e siamo felici di annoverare la società tra i nostri promettenti asset tecnologici“, afferma Olivier Sesboüé, Investment Director di Eurazeo.

“Gimv crede fortemente nella capacità di MEGA di accelerare la propria crescita grazie all’impegno del suo team di gestione e dei suoi dipendenti nel soddisfare le esigenze dei clienti in un contesto di continua trasformazione. Siamo lieti che Eurazeo si unisca a noi per proseguire il viaggio con MEGA“, commenta Eric de La Vigne, Principal Smart Industries di Gimv.

“Siamo felici e orgogliosi della fiducia accordataci da Eurazeo. Questo finanziamento sostiene la nostra strategia di innovazione per la trasformazione del business grazie a una soluzione SaaS integrata e automatizzata che facilita la pianificazione e l’allineamento tra IT e business“, aggiunge Luca de Risi, CEO di MEGA International.