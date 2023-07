Fujitsu e Microsoft trasformano la sostenibilità

Fujitsu e Microsoft hanno annunciato una partnership strategica di durata quinquennale con l’obiettivo di ampliare significativamente la reciproca collaborazione già in atto. L’accordo, che comporta da parte di entrambi i partner investimenti finalizzati a promuovere l’espansione della divisione Uvance di Fujitsu dedicata alla sostenibilità, fa leva su Microsoft Cloud. Ma anche su tecnologie di punta per la migrazione verso il digitale delle modalità con cui le aziende di tutto il mondo sviluppano le loro pratiche e soluzioni di sostenibilità.

Insieme, Fujitsu e Microsoft permetteranno a un numero sempre maggiore di aziende di rispondere rapidamente ai cambiamenti repentini che avvengono a livello ambientale. Insieme introdurranno nuovi elementi per dare maggior solidità nell’affrontare le sfide riguardo la supply chain. Aiuteranno anche a trasformare il modo di lavorare degli ospedali per migliorare le esperienze dei pazienti e molto altro ancora.

Fujitsu e Microsoft hanno la sostenibilità come sfida comune

Nell’ambito della partnership, Fujitsu – la cui offerta è commercializzata in esclusiva in Italia da FINIX Technology Solutions – ha attribuito a Microsoft la qualifica di premier Cloud Partner. Fujitsu e Microsoft svilupperanno e commercializzeranno, dunque, congiuntamente le innovative soluzioni Fujitsu Uvance. Queste combinano le competenze verticali di Fujitsu nell’industria, nel retail, nella sanità e nelle capacità avanzate di calcolo e di rete con le piattaforme cloud all’avanguardia di Microsoft.

I due partner promuoveranno attività go-to-market congiunte e rilasceranno soluzioni innovative che possano rispondere alle necessità dei clienti, accelerandone la crescita del business.

In aggiunta, Fujitsu e Microsoft collaboreranno insieme per affrontare le sfide sociali e della sostenibilità nelle seguenti aree:

Fujitsu: Sustainable Manufacturing permetterà agli impianti industriali digitalizzati di ricorrere a Microsoft Cloud for Sustainability per sviluppare soluzioni che aiutino le aziende a riconoscere più facilmente i rischi associati a un rapido cambiamento ambientale.

Fujitsu: Consumer Experience permetterà alle aziende consumer di rispondere alla crescente richiesta di ottimizzazione delle operazioni di business sviluppando soluzioni per lo smart retail. Fujitsu metterà a punto esperienze di shopping maggiormente sostenibili ed efficienti, che evitino gli scarti alimentari.

Fujitsu: Healthy Living utilizzerà la potenza della tecnologia cloud di Microsoft per aiutare sempre più operatori sanitari a proteggere i dati dei pazienti. Ma anche a migliorare la qualità delle cure mediche e ottimizzare le operazioni delle strutture sanitarie. Fujitsu e Microsoft metteranno a disposizione una piattaforma basata su cloud per mettere in collegamento le cartelle mediche elettroniche degli ospedali per proteggere i dati dei pazienti.

Fujitsu: Trusted Society predisporrà soluzioni che assicurino la sostenibilità e la resilienza anche di fronte alle crisi globali delle supply chain.

Promuovere cambiamenti positivi e duraturi per ambiente, economia e società

Takahito Tokita, Presidente e CEO di Fujitsu Limited, ha dichiarato: “Fujitsu è entusiasta di avviare questa partnership strategica con Microsoft. Questa rappresenta un importante passo avanti verso la realizzazione della strategia aziendale di Fujitsu: rendere il mondo maggiormente sostenibile, costruendo fiducia nella società attraverso l’innovazione”.

“La piattaforma cloud e le avanzate capacità AI di Microsoft ci mettono nella posizione di poter accelerare lo sviluppo e il deployment globale di proposte innovative che attingono alle nostre tecnologie. Siamo impazienti di approfondire questa collaborazione per creare una vera e propria ‘trasformazione della sostenibilità’ insieme”.

Satya Nadella, Chairman e CEO di Microsoft, ha commentato: “Abbiamo l’opportunità di aiutare le aziende di ogni settore ad applicare le più recenti innovazioni del cloud e questa nuova generazione di AI per accelerare la crescita del business e operare in maniera più sostenibile. Non vediamo l’ora di rafforzare questa partnership e combinare la potenza end-to-end di Microsoft Cloud con le competenze verticali di Fujitsu per aiutare i nostri rispettivi clienti ad affrontare sfide ambientali , sociali e di business“.