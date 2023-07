Jacobacci & Partners sceglie il cloud IBM per garantire la business continuity

Il crescente bisogno di archiviazione dei dati e di performance nonché la necessità di compliance normativa, soprattutto con l’introduzione del GDPR, impone alle aziende di qualunque settore un aggiornamento continuo dell’infrastruttura IT e dei processi e i leader dell’IT devono mantenere e dimostrare la conformità nell’ambiente multicloud ibrido. In questo quadro, JACOBACCI & PARTNERS, una delle principali realtà europee nell’ambito della valorizzazione e tutela della proprietà intellettuale, ha scelto IBM Storage FlashSystem 5200, un componente chiave del portafoglio IBM Storage for Data Resiliency, per garantire la continuità delle operazioni aziendali, aumentare le prestazioni e proteggere proattivamente e recuperare più velocemente i dati da perdite accidentali o minacce informatiche, crittografando e creando copie dei propri dati a cui poter accedere in qualsiasi momento.

Nell’ambito del percorso di modernizzazione di Jacobacci, è stata condotta una valutazione dell’infrastruttura esistente per identificare la presenza di eventuali criticità e verificare le prestazioni attuali. Per allinearsi alle direttive attuali e garantire un servizio clienti eccellente, era necessario aggiornare l’ERP dell’azienda; l’infrastruttura di storage, basata su IBM Storwize V5030, non era in grado di supportare i nuovi requisiti di performance.

Dopo un’attenta analisi congiunta, l’azienda, specializzata in servizi legali e protezione della proprietà intellettuale industriale con oltre 150 anni di storia e un portafoglio di oltre 100.000 brevetti e 100.000 marchi, ha scelto IBM FlashSystem 5200 e IBM FlashCore Module, le unità flash di archiviazione computazionale brevettate dall’azienda, per migliorare e rendere più affidabili le proprie operazioni.

Con il passaggio sempre più rapido al cloud ibrido, l’archiviazione dei dati modernizzata è alla base della disponibilità globale e della resilienza dei dati, dell’automazione e dei servizi dati di classe enterprise.

Fulvio Solinas, CIO di Jacobacci & Partners ha affermato “IBM, come noi, è un marchio storico che ci affianca da tanto tempo con tecnologie che continuano a fare una grande differenza. In particolare, l’ultima soluzione che abbiamo scelto unisce un elevato benchmark ad un ottimo rapporto costi-performance, oltre a garantire un’elevata facilità di utilizzo e gestione delle chiavi di cifratura”.

Questa decisione strategica consentirà all’azienda di migliorare le performance del sistema di storage, permettendo una maggiore efficienza e conformità alle normative. La tecnologia IBM FlashCore Module, offrendo una soluzione all’avanguardia per gestire e proteggere i dati sensibili dell’azienda in modo rapido e sicuro, ha migliorato notevolmente le performance e grazie ai brevetti hardware IBM integrati ha facilitato il raggiungimento dei requisiti di compliance, quali la cifratura e la crittografia del dato e fornito una riduzione dello spazio disco. Inoltre, grazie a questa collaborazione, l’azienda torinese sarà in grado di sfruttare al meglio il proprio sistema ERP, mantenendo elevati standard di sicurezza e adattabilità alla legislazione in continua evoluzione.