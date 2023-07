Certificazioni gratuite sui servizi Oracle Cloud

Oracle offre formazione e certificazioni gratuite* per contribuire ad accelerare i percorsi professionali e di carriera in settori in forte crescita come l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML).

Il nuovo programma comprende corsi di formazione e certificazione sulle competenze più richieste in Oracle Cloud Infrastructure (OCI), AI/ML, gestione dei dati (data management) e applicazioni Fusion Cloud di Oracle (ERP, HCM, SCM, CX ecc).

Il programma di studi gratuito di Oracle è disponibile per chiunque, a qualsiasi livello di competenza, per vari ruoli IT. Fruibile in 13 lingue, il programma ha l’obiettivo di aiutare ad acquisire le competenze più richieste. In particolare per quanto riguarda la progettazione e l’implementazione di soluzioni che utilizzano OCI, AI/ML e gestione dei dati, oltre alle Oracle Fusion Cloud Applications. Il programma di certificazioni gratuite è composto da percorsi di apprendimento digitali e on-demand che comprendono corsi di preparazione, esami pratici, test e certificazione.

Qui il link per iniziare il percorso formativo e le certificazioni gratuite

“Con i tassi di crescita di OCI e Oracle Fusion Applications in rapida accelerazione, la domanda di formazione e certificazioni sui servizi Oracle Cloud è ai massimi storici “, ha dichiarato Damien Carey, Senior Vice President di Oracle University. “Rimanere al passo con i tempi e ottenere la certificazione Oracle può contribuire ad accelerare la carriera del/la discente, indipendentemente dal suo livello di formazione o dal ruolo che ricopre. Abbiamo già avuto migliaia di iscritti in un breve lasso di tempo, soprattutto in aree in forte crescita come AI e sicurezza”.

Il programma di certificazione gratuite di Oracle dà l’accesso all’intero catalogo di formazione digitale, sessioni dal vivo tenute da esperti Oracle, esperienza di certificazione end-to-end con Oracle e risorse di carriera per i seguenti certificati:

Certificazione Oracle Cloud Infrastructure (OCI): comprende AI/ML, Analytics, architettura e sviluppo Cloud, Cloud operations, DevOps e Sicurezza.

comprende AI/ML, Analytics, architettura e sviluppo Cloud, Cloud operations, DevOps e Sicurezza. Certificazione Oracle Data Management : migrazione e integrazione dei database, Autonomous Database, Oracle Database Services e Oracle APEX.

: migrazione e integrazione dei database, Autonomous Database, Oracle Database Services e Oracle APEX. Certificazione Oracle Fusion Applications Business Process Foundations: riguarda i processi aziendali più importanti, automatizzati dalle Oracle Fusion Applications come Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM) e Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX).

*Le certificazioni gratuite saranno disponibili esclusivamente attraverso Oracle University fino al 31 agosto 2023. La formazione digitale per OCI sarà sempre disponibile gratuitamente.