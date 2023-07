Energia digitale: BT sa come tenerla sotto controllo

BT ha annunciato l’ampliamento dei suoi tool di sostenibilità per monitorare e ottimizzare l’uso di energia digitale nell’intero parco IT dei clienti. Dalla rete ai server che eseguono applicazioni e workload nei data center e non solo.

L’azienda integrerà i dati relativi al consumo energetico dei server all’interno dei suoi tool di sostenibilità basati sull’intelligenza artificiale. Ciò significa che i digital dashboard di BT sono ora in grado di offrire un quadro unico, end-to-end, della quantità di energia utilizzata dall’infrastruttura IT dei clienti. Diventa così possibile dare indicazioni utili su cosa fare per ottimizzare gli apparati, le app e i workload e contribuire a raggiungere gli obiettivi net zero.

BT fornirà tutto ciò come parte integrante del suo servizio di progettazione e aggiornamento per la realizzazione di una rete sostenibile.

Ad esempio, la dashboard può esaminare il traffico di rete per un periodo di 24 ore e la telemetria del processore per identificare l’opportunità di porre i server in stand by (deep sleep) in funzione di come vengono eseguiti i workload e le app.

BT e i tool di sostenibilità per misurare il consumo di energia digitale

A livello globale, i data center e le reti associate che sono alla base della digitalizzazione rappresentano lo 0,9% delle emissioni di gas serra legate all’energia digitale. L’UE ha già introdotto nuove politiche e normative per la riduzione del consumo energetico e la decarbonizzazione dei data center. Nell’ambito della prossima direttiva sul reporting di sostenibilità aziendale (CSRD), che impatterà fino a 50.000 aziende, le organizzazioni dovranno dimostrare che i loro data center sono conformi al quadro di valutazione dell’UE in materia.

BT continua a sviluppare i propri tool di sostenibilità digitale così da supportare le organizzazioni ad affrontare queste sfide. I tool finora realizzati aiutano i clienti a monitorare e confrontare il consumo di energia digitale dei loro apparati di rete in ambienti operativi Internet of Things (IoT) come fabbriche e porti; reti locali (LAN) che forniscono connettività all’interno degli uffici; e reti geografiche (WAN) che collegano siti a livello globale.

Si tratta dell’ultimo step del BT Group Manifesto che punta a ridurre le emissioni di anidride carbonica dei clienti di 60 milioni di tonnellate entro il 2030.

Sarwar Khan, Head of Digital Sustainability, Business, BT Group, ha dichiarato: “Sempre più clienti stanno fissando obiettivi net zero basati su dati scientifici e si trovano ad affrontare crescenti pressioni normative per migliorare l’efficienza nei loro data center. Integrando i dati di partner leader nel settore IT come Cisco e INTEL, offriamo ai clienti una visibilità end-to-end sull’utilizzo dell’energia nell’intero parco IT, nonché le informazioni e il supporto necessari per ottimizzare apparati e workload“.

I tool di digital sustainability di BT per misurare il consumo di energia

Il Carbon Network Dashboard di BT fornisce una visione in tempo reale del consumo di energia digitale della rete e dei data center. Utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per rilevare e prevedere le anomalie in base allo storico di utilizzo, includendo anche i dispositivi di rete che consumano più energia. I clienti possono anche prevedere il consumo totale di energia in base all’inventario della rete e allo storico di utilizzo.

Per capire come il consumo di elettricità si traduca in emissioni di carbonio, il Dashboard include i dati delle reti elettriche regionali che mostrano i dati relativi alle loro emissioni di carbonio.

Il Digital Carbon Calculator aiuta i clienti a stimare l’impatto ambientale della rete e dei data center. Analizza l’inventario della rete e del data center del cliente per stimarne l’impatto ambientale e monitorarne la risposta a modifiche e aggiornamenti nel tempo. Include la gestione del ciclo di vita, evidenziando i dispositivi a fine servizio e dando priorità alla loro sostituzione. I clienti possono anche scegliere di utilizzare il Calcolatore, al fine di una analisi, caricando un inventario delle apparecchiature della loro infrastruttura IT.