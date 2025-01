Alexander Oyaert nominato Chief Investment Officer di Data4

Inizia una nuova era di crestita e investimenti per Data4, operatore e investitore francese leader in Europa nella progettazione, costruzione e gestione di data center, che annuncia la nomina di Alexander Oyaert a nuovo Chief Investment Officer di Data4.

Le esperienze di Alexander Oyaert

In precedenza, Alexander Oyaert ha ricoperto il ruolo di Chief of Staff del CEO e ora sarà responsabile di tutte le attività di M&A e finanziamento del Gruppo Data4. Come primo risultato, Alexander Oyaert ha svolto un ruolo cruciale nella raccolta di 3,3 miliardi di euro di finanziamenti tramite debito per sostenere la crescita del gruppo, inclusi 1,1 miliardi di euro per sostenere nuovi progetti su brownfield e acquisizioni.

Laureato in finanza presso l’Università di St. Gallen e in ingegneria presso la Libera Università di Bruxelles, Alexander Oyaert ha precedentemente lavorato per importanti società finanziarie come Morgan Stanley e Brookfield Asset Management, dove è stato Vice President nella divisione Infrastrutture. Successivamente, è entrato in Data4 nel settembre 2023 come Chief of Staff.

Caratterizzato da un grande spirito di squadra e una vocazione da problem solver, Alexander Oyaert è stato anche co-fondatore di un’organizzazione no-profit per migliorare il lavoro dei bagnini e dei soccorritori in Belgio.

Dichiarazioni

Alexander Oyaert ha condiviso il suo entusiasmo: “Sono entusiasta di contribuire a far proseguire il forte track record del Gruppo Data4 e mantenere la sua posizione di leader nel settore dei data center in Europa. Utilizzando la mia esperienza in finanza, sono determinato a trovare i fondi necessari per garantire e realizzare nuovi progetti di espansione. A partire da questo finanziamento da 3,3 miliardi di euro, saremo in grado di sostenere l’azienda nel settore in più rapida crescita nei mercati delle infrastrutture e del real estate”.

Olivier Micheli, CEO di Data4, ha dichiarato: “Sono felice di dare il benvenuto ad Alexander come nuovo Chief Investment Officer di Data4. Questo ruolo strategico è diventato cruciale per supportare l’espansione del gruppo. Con una così solida esperienza nel settore bancario, Alexander ci aiuterà ad accelerare la nostra crescita e sviluppare nuove strategie di finanziamento”.