Atlassian: webinar il 15 maggio per scoprire come l’AI impatta sui processi It

L’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del business è innegabile: si tratta di una tecnologia dalle molte potenzialità che introduce opportunità per le aziende che decidono di investire in questa direzione. Per comprendere appieno come l’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il modo in cui le nostre imprese gestiscono i loro flussi di lavoro e i processi It, Reti S.p.A. e Atlassian organizzano un webinar gratuito nella giornata di mercoledì 15 maggio, dalle ore 12.00 alle 13.00, dal titolo “Atlassian e Artificial Intelligence: guida pratica ai cambiamenti dei processi It” (ISCRIVITI QUI)

Durante questo evento, si cercherà di capire in dettaglio come l’Intelligenza Artificiale è stata integrata in strumenti essenziali come Jira, Confluence e Jira Service Management, fornendo soluzioni avanzate per migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare la gestione dei progetti e risolvere rapidamente le sfide tecniche. Protagonisti saranno due casi pratici dove la GenAI è stata applicata ai prodotti Atlassian.

Dalle funzionalità di automazione che eliminano i compiti ripetitivi all’analisi predittiva che aiuta a prevedere i problemi prima che si verifichino, lo spettatore sarà guidato attraverso le potenziali applicazioni dell’IA nei processi IT utilizzando i prodotti Atlassian. Sarà poi possibile vedere come questa tecnologia non solo semplifica i compiti quotidiani, ma anche come accelera l’innovazione, permettendo ai Team IT di concentrarsi su obiettivi di business più strategici.

In sintesi, le tematiche del webinar saranno le seguenti:

Atlassian Intelligence : l’AI nei prodotti Atlassian

: l’AI nei prodotti Atlassian Use Case pratico con una soluzione nativa

pratico con una Use Case pratico con una soluzione personalizzata utilizzando le potenzialità del cloud Azure e dei servizi Azure OpenAI

ISCRIVITI QUI