DeepSeek ha fallito oltre la metà dei test di Jailbreak condotti da Qualys

DeepSeek-R1, un innovativo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) recentemente rilasciato dalla startup cinese DeepSeek, ha catturato l’attenzione del settore dell’intelligenza artificiale. Il modello dimostra di avere prestazioni competitive, mostrandosi più efficiente dal punto di vista delle risorse. Il suo approccio all’addestramento e la sua accessibilità offrono un’alternativa al tradizionale sviluppo dell’AI su larga scala, rendendo più ampiamente disponibili le capacità avanzate.

Per migliorare l’efficienza e preservare l’efficacia del modello, DeepSeek ha rilasciato diverse versioni distillate, adatte a diversi casi d’uso. Queste varianti, costruite su Llama e Qwen come modelli di base, sono disponibili in più dimensioni, che vanno da modelli più piccoli e leggeri, adatti ad applicazioni incentrate sull’efficienza, a versioni più grandi e potenti, progettate per compiti di ragionamento complessi.

Con il crescente entusiasmo per i progressi di DeepSeek, il team di Qualys ha condotto un’analisi di sicurezza della variante DeepSeek-R1 LLaMA 8B distillata utilizzando la piattaforma di sicurezza AI lanciata di recente, Qualys TotalAI.

Qualys TotalAI è una soluzione completa per la sicurezza dell’intelligenza artificiale in grado di fornire una visibilità completa dei carichi di lavoro dell’AI, rilevare in modo proattivo i rischi e proteggere l’infrastruttura. Identificando le minacce alla sicurezza, come la prompt injection e il jailbreak, e i problemi di sicurezza, come i pregiudizi e il linguaggio dannoso, TotalAI garantisce che i modelli di AI rimangano sicuri, conformi e resilienti. Grazie ai test di sicurezza specifici per l’AI e alla gestione automatizzata dei rischi, le aziende possono proteggere, monitorare e scalare con sicurezza le loro implementazioni AI.

I risultati presentati di seguito supportano le diffuse preoccupazioni nel settore sui rischi reali del modello. “Con l’accelerazione dell’adozione dell’AI, le organizzazioni devono andare oltre la valutazione delle performance per affrontare le sfide di sicurezza, protezione e conformità. Ottenere visibilità sugli asset AI, valutare le vulnerabilità e mitigare proattivamente i rischi è fondamentale per garantire un’implementazione responsabile e sicura dell’AI” ha commentato Dilip Bashwani, CTO per la Qualys Cloud Platform.