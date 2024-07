I migliori giochi di luglio a Casinia

Il mese di luglio ha visto l’uscita di molte slot che sono diventate popolari tra i giocatori d’azzardo. Puoi scoprire le migliori macchine su casiniacasino.it, che appartiene a Casinia, qui di seguito.

Sword of Arthur

La macchina ti porta in luoghi medievali ed è piena di riferimenti alla leggenda di Excalibur. Il formato del campo – 5 x 3. Il numero delle linee – 10.

La spada è uno scatter e un wild. Appare su tutti i rulli e porta 200 puntate per la combinazione massima. È il segno più prezioso.

Quando cadono 3-5 simboli, vengono attivati i giri gratis di Casinia. Il numero di giri viene scelto in modo casuale. Puoi ottenere fino a 5 lanci. Inoltre, il simbolo di espansione viene determinato prima dell’inizio. Occupa l’intero rullo se aiuta a raccogliere una combinazione vincente.

La raccolta di una catena di vincite con i simboli selezionati aggiorna il contatore dei giri e aumenta il moltiplicatore della vincita totale.

I simboli in espansione vengono pagati senza essere legati ai rulli. Le combinazioni possono iniziare dal secondo rullo o interrompersi su una linea. Il potenziale di vincita è di 10.000 puntate. La volatilità è molto alta e l’RTP è del 94,5%.

Vikings Go to the Egypt Wild Fight

Yggdrasil Gaming prende il nome dall’albero del mondo della mitologia scandinava, quindi i vichinghi sono spesso i protagonisti delle slot. Questa volta, gli uomini del Nord si sono recati in Egitto per impadronirsi dei tesori di questa civiltà. Vikings Go to Egypt Wild Fight è una macchina a media volatilità con 25 linee e un campo 5 x 4.

Il provider ha implementato una meccanica proprietaria di “battaglia”. Viene attivata durante i giri gratuiti. I simboli dei personaggi principali possono trasformarsi in wild – il risultato è determinato in modo casuale.

A sinistra dei tamburi ci sono i contatori dei segni premio. Quando si formano catene di vincite con essi, la scala aumenta. Quando si riempie, attiva i giri gratis di Casinia, in cui il simbolo di attivazione diventa sempre wild.

I giri gratis vengono attivati anche dai simboli scatter. Prima dell’inizio dei giri, viene determinata una funzione bonus casuale: ad esempio, viene lanciato un wild garantito o l’intero rullo viene coperto da simboli wild.

Nella modalità principale e in quella bonus, le lootbox sono presenti. Esse contengono vincite istantanee, giri gratuiti o wild. Vengono forniti forzieri d’argento e d’oro. Il loro colore dipende dal valore del contenuto. La determinazione del premio è un mini-gioco: l’utente deve scegliere una delle carte di Casinia.

Medusas Stones

La macchina è dedicata al mito della gorgone Medusa. Uno dei suoi sguardi trasformò in pietra tutti gli esseri viventi. Il provider utilizza una griglia 3-4-4-4-4-3 e 20 linee. La modalità base è interessante grazie alla funzione Medusa Spin. Si attiva in modo casuale e trasforma tutti i simboli premium in wild.

Durante i giri gratuiti, l’opzione viene attivata: non solo sostituisce i simboli standard con i simboli jolly, ma conferisce a ciascuno di essi un moltiplicatore maggiore. Nel bonus regolare, il valore dei moltiplicatori varia da x2 a x6. In quello migliorato – da x4 a x8. Lo sviluppatore afferma inoltre che l’opzione Medusa Spin si attiva più spesso.

I coefficienti di diversi jolly vengono sommati se partecipano a una combinazione vincente. La macchina ha un’alta volatilità e l’RTP raggiunge il 96,53%.

Football Mayhem

Endorphina ha rilasciato una slot in onore del Campionato Europeo di Calcio. Si tratta di una macchina spettacolare con una griglia 5 x 3 e 25 linee di pagamento. La colonna sonora dà l’impressione che l’azione si svolga in un vero stadio.

I personaggi principali sono simboli impilati. I simboli Wild sostituiscono le altre figure e accumulano pagamenti per combinazioni di 2 o più segni. Lo Scatter, sotto forma di coppa d’oro, compare sui rulli centrali e attiva i giri gratuiti.

Il gioco bonus utilizza la meccanica del Tieni e Vinci. Si attiva con un minimo di 6 palloni da calcio e si gioca su una schermata separata. La comparsa di nuovi simboli di denaro aggiorna il contatore dei giri. Se l’intero campo è coperto di palline, il giocatore riceverà un jackpot di 1000 puntate.

Le slot machine Endorphina hanno spesso un gioco a rischio. Questa slot non fa eccezione. Dopo un giro riuscito, puoi iniziare un giro per raddoppiare le tue vincite con una carta a scelta. Sono disponibili fino a 10 passi.