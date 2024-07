I migliori giochi di Slotspalace usciti a luglio

A luglio sono stati rilasciati più di 500 nuovi giochi da casinò e la maggior parte dei giocatori non ha la possibilità di provarli tutti. La buona notizia è che i giocatori di slotspalacescasino.it hanno scelto i loro titoli preferiti del mese e queste slot machine meritano sicuramente un’occhiata più approfondita.

Grand Patron

Il primo gioco di Slotspalace della lista è Grand Patron e, come i fan della serie Narcos di Netflix avranno già intuito, ha come tema il famigerato Pablo Escobar. La macchina è stata sviluppata da BGaming, uno dei fornitori di software per casinò più famosi al mondo. Anche se negli ultimi due anni sono state rilasciate altre slot con temi simili, Grand Patron riesce a distinguersi sia per la sua grafica che per le sue meccaniche di gioco.

Grand Patron è una slot 3×5 con 20 linee di pagamento, un layout abbastanza comune per i giochi moderni. Ciò che è molto meno comune è il suo valore di Ritorno al Giocatore del 96,67%, notevolmente superiore a quello offerto dalla maggior parte delle altre slot. La vincita massima potenziale è di ben 10.000 volte la puntata iniziale e l’indice di volatilità è elevato.

Grand Patron riesce a essere intuitivo e avanzato allo stesso tempo, in quanto presenta molte funzioni aggiuntive, tutte facili da imparare. Alcune delle meccaniche più importanti disponibili in questo gioco sono i Wilds, gli Scatters, i Giri Bonus Gratuiti, gli Expanding Wilds, i Premi Istantanei e gli Acquisti Bonus. In modo impressionante, ci sono tre tipi di mini-giochi free spin in Grand Patron, che aggiungono tutti diversi modificatori alla corsa.

Scarab Rising

Il secondo gioco di Slotspalace scelto dagli utenti della piattaforma si chiama Scarab Rising ed è stato sviluppato da Atomic City. Anche se si tratta di un fornitore di software piuttosto piccolo, la sua ultima versione è all’altezza di tutte le altre slot della lista e offre anche un’ottima ottimizzazione per i dispositivi mobili.

Come suggerisce il nome, Scarab Rising ha come tema l’Antico Egitto. La macchina presenta un’insolita griglia con tre righe e sei rulli, che consente agli utenti di realizzare combo su un massimo di cinque linee di puntata alla volta. Il valore del Ritorno al Giocatore di questa slot si attesta sul 96,06%, mentre il coefficiente di vincita massima è di x5.000.

Scarab Rising è una slot adatta ai principianti, in quanto non presenta troppe meccaniche. Le caratteristiche più importanti sono i simboli Wild, i simboli Scatter, i giri gratuiti e i jackpot fissi. Il gioco ha anche una versione demo free-to-play che gli utenti possono provare con crediti virtuali prima di passare all’esperienza reale.

Gold Fusion

L’ultima Slotspalace machine della lista si chiama Gold Fusion e proviene da un piccolo fornitore di software per casinò online chiamato SlingShot Studios. Naturalmente, l’azienda è ben lontana dall’essere lo sviluppatore più popolare al mondo, ma è comunque riuscita a guadagnare un po’ di popolarità negli ultimi due anni. I fan hanno apprezzato il suo approccio unico alle funzioni aggiuntive, che è presente anche nell’ultima versione dello studio.

Nella sua essenza, Gold Fusion ha un layout standard 3×5 con 20 linee di pagamento. Il valore del ritorno al giocatore raggiunge il 96,24%, mentre la vincita massima potenziale è pari a 7.500 volte la puntata iniziale, un valore eccezionale rispetto alla maggior parte delle altre slot rilasciate quest’estate. La slot presenta un alto indice di volatilità, che si traduce in rare partite con generosi moltiplicatori.

Gold Fusion è ricca di funzioni aggiuntive ed è decisamente adatta ai giocatori esperti. Oltre alla griglia originale, c’è una riga aggiuntiva dedicata esclusivamente alle funzioni bonus come i moltiplicatori, i potenziamenti, i giri gratis e altre meccaniche. Come i simboli regolari, anche questi sono randomizzati a ogni giro, rendendo l’esperienza di gioco ancora più intensa e garantendo un enorme valore di rigiocabilità della macchina.