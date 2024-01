La storia di Arnold Rothstein per gli ospiti dello Slot Palace

Nel XX secolo i casinò sono diventati una delle principali fonti di guadagno per i criminali. Molti gangster apprezzavano questa attività, poiché spesso erano loro stessi a scommettere. Arnold Rothstein fu uno dei primi mafiosi a investire nel gioco d’azzardo, grazie al quale la banda di teppisti si trasformò in un sindacato organizzato. Per questo contributo, il gangster fu soprannominato “The Brain”. Gli utenti di Slot Palace saranno interessati alla sua storia – gli ospiti di Slot Palace possono leggere ulteriori informazioni su Arnold Rothstein.

L’infanzia

A differenza di molti altri gangster di cui gli ospiti dello Slot Palace possono aver sentito parlare, Arnold nacque in una famiglia benestante: suo padre, Abraham Rothstein, era un uomo d’affari di successo. Da bambino, il futuro gangster era bravo in matematica, ma le altre materie scolastiche non lo interessavano particolarmente. Suo fratello maggiore, Harry, al contrario, poteva vantare voti alti.

Arnold era un bambino difficile. Voleva sempre essere al centro dell’attenzione, ma il fratello maggiore tirava sempre la coperta su di sé. L’invidia aveva un impatto negativo sul rendimento scolastico e le relazioni familiari furono presto sostituite dal gioco d’azzardo. Il padre rimproverava spesso Arnold per le scommesse. Il giovane, per questo motivo, giocava sempre più spesso ai dadi e alla fine non finì nemmeno la scuola.

Dal banco della scuola allo sportello

Arnold non voleva chiedere aiuto al padre, ma aveva bisogno di soldi per continuare a scommettere. All’inizio del suo percorso, il futuro mafioso era un umile venditore di sigari. Rothstein non buttava mai via i soldi, ogni settimana cercava di mettere da parte dei risparmi. Ma, sebbene alla fine del XIX secolo i venditori di tabacco guadagnassero bene, ciò non era sufficiente per il giovane ambizioso.

Nonostante l’agognato rotolo nelle tasche di Arnold aumentasse gradualmente, i risparmi da soli non erano sufficienti per raggiungere il suo obiettivo. Dopo aver risparmiato 2.000 dollari, Rothstein rinunciò a vendere sigarette per diventare un giocatore d’azzardo professionista. Ogni ospite dello Slot Palace può raggiungere il successo anche nel gioco d’azzardo.

Capitalizzare sulle scommesse

La matematica è il miglior alleato nel gioco d’azzardo. Arnold si rivelò abbastanza abile da valutare autonomamente le probabilità di successo. Quando queste erano evidenti, il giovane faceva una grossa scommessa. Dagli altri appassionati di gioco d’azzardo Rothstein si differenziava per il sangue freddo: nelle giuste condizioni partecipava alla distribuzione fino a 20 volte al giorno, ma, se necessario, poteva aspettare un momento conveniente per settimane. La gamma di passatempi del futuro mafioso era ampia: dai giochi di carte alle scommesse sportive.

All’età di 28 anni, Arnold si trasferì nel quartiere “Cut”, situato a Manhattan. Questo luogo assomigliava a una sorta di strada a luci rosse e il suo nome si spiega con la più alta concentrazione di criminali negli Stati Uniti all’inizio del XX secolo. Qui il mafioso aprì il suo primo casinò illegale, che ebbe un grande successo grazie al buon servizio offerto.

Per ottenere un vantaggio, Arnold iniziò ad acquisire conoscenze utili. Un giocatore professionista era pronto a condividere i profitti con semplici lavoratori di ippodromi e negozi di scommesse, se i “compagni” fornivano informazioni interessanti. All’età di 30 anni, il giovane era già considerato un milionario.

Asciugare dall’acqua

Nel 1919, Arnold fu portato per la prima volta in tribunale per testimoniare. In quel periodo scoppiò uno scandalo legato alla sconfitta della squadra di baseball dei White Sox nelle World Series: 8 membri della squadra lanciarono intenzionalmente in modo debole, fornendo un vantaggio all’avversario. La vicenda fu chiamata “Black Sox”. Gli ospiti dello Slot Palace potrebbero averne sentito parlare.

Secondo una versione, dietro l’organizzazione della partita truccata ci sarebbe Arnold Rothstein. Durante la sua testimonianza in un tribunale di Chicago, il sospettato ha negato la propria colpevolezza, pur confermando l’esistenza di scommesse che coinvolgevano i White Sox. Arnold ha testimoniato di essere stato avvicinato da diverse persone con l’offerta di organizzare una partita, ma di aver rifiutato immediatamente. L’indagine non riuscì a trovare prove del coinvolgimento del famoso gangster nel crimine.

Sebbene “Brain” non abbia partecipato direttamente alla cospirazione, aveva informazioni sufficienti per fare una scommessa redditizia. Arnold si rese conto che l’affare sarebbe avvenuto senza il suo coinvolgimento. Ha affermato che grazie a una singola scommessa contro i White Sox ha guadagnato non più di 100 mila dollari. Poiché Rothstein poteva ipoteticamente fare molte scommesse attraverso persone false, alcuni testimoni oculari dello scandalo ritenevano che l’importo delle vincite superasse i 350 mila dollari.