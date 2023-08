Major Millions – Un titolo di prima classe di Slots Palace

A volte è necessario entrare nel campo di battaglia per ottenere ricompense interessanti (almeno in modo virtuale). La slot machine Major Millions è una delle slot Microgaming più popolari di tutti i tempi. Potete provarla a Slots Palace ogni volta che ne avete voglia.

Questo gioco è stato sviluppato nel 2009 e ha una struttura standard con 15 linee di pagamento. In termini di grafica, si tratta di un gioco di slot comico – ci sono simboli colorati (alcuni sembrano cartoni animati), realismo bianco e uno sfondo astratto con strisce blu.

È evidente che gli sviluppatori si sono concentrati maggiormente sul gameplay in questo gioco, e ci sono riusciti.

Ne parliamo perché questa slot online, sebbene abbia più di 10 anni, è ancora uno dei giochi di questo tipo più popolari su Internet.

Major Millions è diventato un’icona del jackpot progressivo nell’industria del gioco d’azzardo.

Un classico layout 5×3 attende gli utenti del gioco Major Millions. La caratteristica più importante è il jackpot progressivo, ma ci sono anche alcuni simboli speciali.

Come iniziare con il gioco Major Millions a Slots Palace

Come già detto, Major Millions è uno dei giochi che hanno fatto da modello per le moderne slot online.

Non sorprende quindi che la slot abbia un set standard di cinque rulli, 15 linee di pagamento e tre righe per rullo.

Come in altre slot, è presente una tabella dei pagamenti con alcuni interessanti simboli regolari. L’obiettivo è quello di ottenere tre, quattro o cinque simboli dello stesso tipo su una linea di pagamento e vincere una ricompensa.

Tenete presente che si tratta di un gioco che offre una bassa volatilità e un RTP decente. Continuate a leggere l’articolo per saperne di più sul gameplay e sui bonus presentati in questa slot.

Simboli e pagamenti

I simboli della slot Major Millions sono strettamente legati al tema. Una scatola di munizioni, una foto con tre medaglie di guerra, un binocolo, un documento top-secret, un cappello militare, un aereo, un carro armato, una nave da guerra e il Maggiore stesso: questi sono i simboli regolari.

Non c’è una chiara distinzione tra simboli di valore basso e alto come in altri giochi.

I premi che ci si può aspettare dai diversi simboli aumentano gradualmente. Il simbolo che paga meno è il binocolo (16 monete per cinque su una linea).

D’altra parte, abbiamo il simbolo maggiore, il simbolo che paga di più. Se ne trovate 5 contemporaneamente sui rulli, vi verranno pagate 200 monete.

La caratteristica principale della slot Major Millions

La migliore funzione bonus di Major Millions è senza dubbio il jackpot progressivo. Prima di entrare nei dettagli della vincita di questo gigantesco premio, vi parleremo del simbolo wild.

Il simbolo wild ha l’aspetto del logo di questa slot online. Può sostituirsi a qualsiasi simbolo regolare per aiutarvi a realizzare combo vincenti ogni volta che può.

Questo è anche il simbolo di gioco che paga di più a Slots Palace (1.600 monete per cinque simboli su una linea).

Inoltre, qualsiasi vincita contenente un simbolo wild viene moltiplicata per tre. Ma non è tutto quello che c’è da dire su questo simbolo.

Se si vuole vincere il jackpot progressivo, è necessario attendere che cinque simboli wild si posizionino sulla 15ª linea di pagamento.

Ci si potrebbe aspettare di trovare una funzione Major Millions free spins, dal momento che è presente un simbolo scatter. Ma il fatto è che questa funzione è assente.

È presente un simbolo scatter con monete e gemme che funge da simbolo sparso. Tre, quattro o cinque di questi simboli ovunque attivano un premio (150 monete per cinque simboli).

Si noti che le vincite dei simboli scatter vengono moltiplicate per il numero di monete puntate per linea e poi aggiunte alla vincita iniziale.

Inoltre, tutte le vincite vengono pagate da sinistra a destra. Fanno eccezione le vincite scatter, che vengono pagate in qualsiasi direzione.

Quanto si può vincere?

La RTP di Major Millions è più bassa di quanto ci si potesse aspettare: 89,73%. Tuttavia, c’è un motivo per cui è così bassa: si tratta di un gioco di Slots Palace a bassa volatilità e una parte delle puntate è destinata al jackpot. Avete anche la possibilità di vincere un gigantesco jackpot progressivo.

Nel complesso, Major Millions è una slot che vale la pena provare.