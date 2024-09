Nutanix collabora con Dell per far crescere semplicità e flessibilità dell’hybrid cloud

Negli ultimi anni le organizzazioni si sono trovate a fronteggiare un aumento della complessità nella gestione di applicazioni e workload a seguito della continua crescita dei dati1. Inoltre, prevedibilità e stabilità dei costi infrastrutturali sono considerati elemento sempre più strategico. Queste sfide sottolineano la necessità di raggiungere una maggiore efficienza operativa e altrettanta flessibilità. Dell Technologies e Nutanix ampliano la loro collaborazione attraverso due soluzioni innovative con l’obiettivo di soddisfare queste esigenze.

Dell XC Plus

Dell XC Plus è una nuova appliance fornita in modalità chiavi in mano e basata su HCI, progettata per semplificare le complessità degli ambienti cloud ibridi e on-premise, offrendo ai clienti più scelta e controllo per soddisfare i requisiti IT in continua evoluzione.

Dotata di controllo centralizzato, automazione, hypervisor AHV integrato e un’architettura cloud resiliente, questa soluzione è pensata per consentire alle aziende di:

· semplificare il cloud ibrido – la combinazione di software user-friendly di Nutanix e hardware di Dell consente una gestione fluida e mette a disposizione un framework cloud ibrido unificato, in modo che i team IT possano focalizzarsi sul business;

· semplificare le operazioni – le funzionalità di automazione creano un ambiente IT più agile e sicuro permettendo di focalizzarsi sempre più sull’innovazione;

· ottimizzare le prestazioni – la soluzione si ottimizza costantemente grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning migliorando le prestazioni e consentendo una migliore pianificazione delle risorse per workload tradizionali e moderni.

Dell PowerFlex sarà il primo storage esterno supportato e integrato con Nutanix Cloud Platform2. Questa soluzione integra in modo nativo la principale infrastruttura software-defined di Dell con l’hypervisor AHV e Nutanix Cloud Platform creando un’esperienza cloud ibrida migliorata.

Questo garantisce una maggiore flessibilità a livello di infrastruttura e la possibilità di gestire compute e storage in modo indipendente, di eseguire l’hypervisor scelto dal cliente e ottenere prestazioni estreme su larga scala, mantenendo la suite completa di funzionalità software Nutanix.

Dell PowerFlex con Nutanix Cloud Platform sarà disponibile nei prossimi mesi.

Dell e Nutanix insieme per l’innovazione dell’hybrid cloud

La collaborazione estesa tra Dell Technologies e Nutanix riflette l’impegno comune per l’innovazione, grazie a decenni di esperienza combinata in ambito cloud ibrido.

Nel tempo, le due società sono impegnate nell’espandere l’integrazione di Nutanix Cloud Platform con altre soluzioni di storage basate su soluzioni Dell IP-based storage come Dell PowerStore.

2 Sulla base di analisi condotte da Dell e Nutanix (luglio 2024)