Perché un giocatore d’azzardo ha bisogno di stabilità emotiva e come svilupparla al MyEmpire Casino

I giocatori di successo si adattano a tutti i cambiamenti e alle situazioni di stress. Ecco a cosa serve la resilienza, ovvero la capacità di adattarsi a ciò che accade, perché ti permette di uscire da tutte le situazioni con qualcosa di nuovo e, di conseguenza, di avere successo nel My Empire casino. Conoscenza, esperienza o altro: non importa. Cerchiamo di capire come essere resilienti in questo ambiente in continua evoluzione e come continuare a lottare a prescindere da tutto giocando al MyEmpire Casino.

Cosa significa

La resilienza si manifesta con un buon adattamento quando si incontrano situazioni problematiche o di stress. Ci sono innumerevoli situazioni di questo tipo nella vita, ma il poker non fa eccezione. Devi essere resiliente, cioè devi “rimbalzare” da situazioni difficili a uno stato normale.

Devi capire che la resilienza non si manifesta con l’assenza di reazioni a fattori di stress o a incidenti diversi. L’agitazione emotiva, i sentimenti di tristezza e la stanchezza sono la norma quando ci si trova di fronte a qualcosa di difficile, inesplorato o semplicemente negativo. La strada verso la vera resilienza passa attraverso il vero labirinto delle turbolenze emotive.

Vale anche la pena di scartare in anticipo la convinzione che la resilienza sia un tratto caratteriale unico che puoi avere o non avere. In realtà, riguarda il tuo comportamento, i tuoi pensieri e le tue azioni. E questo modello di comportamento può essere sviluppato da tutti.

Come diventare resilienti

Crea dei legami. È importante instaurare buoni rapporti con diverse persone, siano esse familiari, amici o conoscenti del MyEmpire Casino. I tuoi amici e parenti abituali potrebbero non essere in grado di capire la profondità dei problemi del poker, ma il loro aiuto e il loro supporto saranno inestimabili. I compagni di poker capiranno sempre quanto la situazione sia grave e ti daranno un consiglio veloce. Inoltre, non dimenticare che aiutare qualcuno è un vantaggio per te stesso.

Smetti di considerare le crisi come problemi impossibili. Non puoi fare nulla per evitare che si presentino situazioni problematiche. Le crisi capitano a tutti e non puoi controllare l’algoritmo RNG. Quello che puoi fare è cambiare il modo in cui ti approcci a questi eventi. Cerca di guardare a ciò che sta accadendo nel lungo periodo e cerca di trarre il massimo da ciò che sta accadendo. Il downswing finirà un giorno, ma nel frattempo potrai dedicare più tempo all’analisi delle mani sbagliate, che sicuramente ogni giocatore avrà in abbondanza.

Stabilisci degli obiettivi. Sviluppa l’abilità di fissare degli obiettivi e fallo regolarmente. Anche i piccoli risultati ottenuti al MyEmpire Casino ti permettono di progredire verso l’Olimpo del poker.

Il cambiamento fa parte della vita. Alcuni degli obiettivi che ti sei prefissato potrebbero diventare irraggiungibili a causa di vari incidenti. Non ti preoccupare troppo per questo, ma concentrati piuttosto su ciò che puoi controllare.

Cerca opportunità di sviluppo e di conoscenza di te stesso. Spesso le persone imparano qualcosa di nuovo su se stesse dopo gravi situazioni di crisi, crescono davvero in qualche aspetto. Osservati e pensa a ciò che la situazione può insegnarti. Ricorda che tutti gli eventi negativi sono anche un feedback, che ti permette di sapere cosa puoi fare per migliorare e continuare a muoverti verso qualcosa di più grande.

Credi in te stesso. Avere fiducia nelle proprie capacità di risolvere problemi complessi e fidarsi del proprio istinto ti permetterà di affrontare i problemi senza rimanere “impigliato” in alcune situazioni minori. È facile perdere la fiducia nelle proprie capacità di gioco quando si è in una fase di declino, ma devi ricordare che le cose non andavano male prima dell’inizio di questa “crisi”. Indubbiamente ci sono delle lacune nel tuo gioco su cui bisogna lavorare, ma devi credere nelle tue capacità.

Prenditi cura di te stesso. Molti giocatori del MyEmpire Casino, inseguendo un aumento di $/ora, smettono di prendersi cura delle proprie esigenze e necessità. Anche se questa triste tendenza sta scomparendo, lasciando il posto a giocatori di poker sempre più consapevoli di sé, molti devono ancora pensare ai propri desideri, alla propria salute e ad altro ancora. Un corpo e una mente sani sono aspetti fondamentali per poter affrontare lo stress e le influenze negative.